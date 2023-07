Secretário de Segurança, Guilherme Derrite confirma Baep no Alto Tietê

"Essa (construção de um Baep) é uma reivindicação de todo o Alto Tietê. Sabemos da importância. Por isso, posso confirmar para vocês que está no nosso planejamento a inauguração, criação e instalação de um Batalhão de Ações Especiais de Polícia no Alto Tietê. Agora, em qual cidade, o local, ainda será definido por uma planejamento estratégico da Polícia", disse o secretário.

Após coletiva do secretário, o presidente da Alesp, André do Prado, disse que a segurança e a construção do Baep é a principal reivindicação dos prefeitos da região e foi novamente reforçado com o secretário de Segurança essas demandas.

"Está no cronograma (entrega do Baep), como assumiu o secretário de Segurança. Então nos próximos 6 a 8 meses acredito que teremos um Baep aqui no Alto Tietê", declarou.

Outros anúncios

O secretário também trouxe anúncios para a segurança do Alto Tietê. Ele também entregou duas novas viaturas para o corpo de Bombeiros.

Derrite explicou que pediu para os deputados emendas para a compra de viaturas do Corpo de Bombeiros e foi aprovado por todos.

“Em 2021 as emendas dos deputados passaram a ser impositivas. Então eu propus, ainda quando era parlamentar, de juntar verbas. Foi aprovado por unanimidade e juntamos R$ 24 milhões e compramos 48 viaturas. Agora estamos fazendo essas entregas regionalizadas. Serão duas para Mogi das Cruzes”, explicou.

Para coibir sequestros e diminuir a criminalidade, Derrite enfatizou que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem integrado as forças de segurança.

“Por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) unimos a Polícia Civil e a Polícia Militar e elaboramos um protocolo de atendimento. As polícias agora juntam as peças para resolver os crimes”, disse.

Muralha paulista

Derrite também reforçou o programa Muralha Paulista, que cresceu na atual gestão, segundo disse.

“O programa subiu de 208 prefeituras conveniadas, para 633 atualmente. Por meio do Sistema Córtex, criado pelo governo federal, integrado com o Muralha Paulista, recebe imagens e ocorrências dos municípios e a partir disso é feito uma denúncia, onde, por exemplo, o carro é roubado e rapidamente é ligado um alerta geral sobre isso”, explicou.

O secretário de Segurança de São Paulo, capitão Guilherme Derrite, confirmou que a construção e inauguração de uma unidade do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) no Alto Tietê está no planejamento do Governo do Estado, e que falta agora um projeto técnico para escolha do local. Em seguida o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado, falou que o projeto final deve sair em até oito meses.