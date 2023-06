Secretário de Transportes anuncia retomada do BRT Metropolitano Alto Tietê

O BRT (Bus Rapid Transit) é um termo utilizado para sistemas de transporte urbano com ônibus, que são alvo de consideráveis melhorias na infraestrutura, nos veículos e nas medidas operacionais que resultam em uma qualidade de serviço mais atrativa.

O projeto está engavetado desde 2018 e atenderá as cidades de Arujá, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos, uma região com grande concentração populacional e que abrange três importantes rodovias: Fernão Dias, Dutra e Ayrton Senna.

“A região terá novas obras, o BRT é um deles. Estava paralisado, mas será retomada. É uma obra em conjunto com DER. O projeto vai interligar a região de Arujá com Ferraz”, disse o secretário que não deu prazo para início.

Outras novidades foram anunciadas no evento de lançamento da Estação Aracaré. O presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Pedro Moro, disse, por exemplo, que a reforma das estações Estudantes, Mogi das Cruzes e Jundiapeba vão ficar para o primeiro semestre de 2024. O presidente também confirmou a extensão da Linha-11 Coral até a Barra-Funda.

Extensão até Barra Funda

O presidente da companhia confirmou que haverá a ampliação da Linha 11-Coral até a estação Barra Funda. Moro explicou que o projeto está em desenvolvimento e parte da infraestrutura da estação Luz até a Barra Funda já está praticamente finalizada.

“Agora falta a parte de sistema de energia, uma nova subestação para poder alimentar aquele trecho e levar linha 11 até a Barra Funda. A previsão que ocorra no próximo ano”, comentou.

Moro descarta trazer o final da Linha 12-Safira para Suzano. A companhia dá preferência para a linha 11 que tem o trajeto desobstruído.

Reformas em Mogi

A reforma dessas três estações faz parte do pacote de reforma e modernização anunciado pelo ex-governador João Doria em visita a Itaquá em janeiro de 2022.

Na época, Doria afirmou que seis estações do Alto Tietê passariam por reformas, sendo as três de Itaquá, atualmente avançadas com as licitações, e outras três de Mogi.

“Todas as outras estações da CPTM já estão com reformas programadas. Algumas, inclusive, com projetos executivos prontos. Aqueles que são cadeirantes ou possuem algum tipo de deficiência serão respeitados aqui nessa nova estação”, disse o ex- governador Doria. O presidente explicou que o projeto de reforma da estação de Mogi está sendo desenvolvido pela equipe interna da companhia.

“Nossa expectativa é que no começo do primeiro semestre de 2024 a gente possa lançar o edital para colocar a estação em obra. A expectativa é trazer uma estação remodelada com acessibilidade para aquele lado”, destacou.

O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Marco Antonio Assalve, prometeu nesta quinta-feira (22), durante lançamento das obras de reforma da Estação Aracaré, em Itaquá, retomar o projeto de implantação do BRT Metropolitano Alto Tietê.