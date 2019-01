Secretário vem à região para definir futuro da Alça do Rodoanel

A convite do deputado federal eleito Marco Bertaiolli, o secretário estadual de Logística e Transporte, João Octaviano Machado Neto, e o diretor-presidente da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), Milton Roberto Persoli, estarão em Mogi das Cruzes, no próximo dia 8 de fevereiro, em horário ainda a ser definido. Eles farão uma vistoria técnica para conhecer, pessoalmente, quatro reivindicações de Mogi das Cruzes, Suzano e Poá, mas que beneficiam todo o Alto Tietê: a implantação do trevo de acesso na rodovia Ayrton Senna (SP-70) para o distrito industrial do Taboão, a duplicação da Estrada do Pavan, a pavimentação da Estrada da Volta Fria e a construção da alça de acesso, em Suzano, no Rodoanel Mario Covas.

“Apresentei ao secretário as reivindicações da nossa região e ele prontamente marcou uma data para vir ao Alto Tietê verificar, pessoalmente, todos os locais e já definir o que será feito”, destacou. “Há uma agilidade no atendimento das demandas e o governador João Doria tem colocado seus secretários e toda a estrutura do Governo à disposição dos municípios”, garantiu Bertaiolli, que se reuniu com o secretário estadual e com o presidente da Dersa na última quinta-feira. O encontro também contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes, Sadao Sakai.

Segundo o deputado federal, todas estas reivindicações visam melhorar a mobilidade urbana e viária dos municípios diretamente envolvidos, contundo, favorecerão todos os municípios da região, uma vez que as cidades são interligadas. “No caso do acesso da Ayrton Senna ao distrito industrial do Taboão, por exemplo, é uma reivindicação antiga e que contribuirá para o desenvolvimento de todo Alto Tietê, uma vez que atrairá novas empresas e vai gerar mais emprego e renda”, destacou Bertaiolli.

Já a duplicação da Estrada do Pavan, trata-se um pedido antigo e que constava inclusive no projeto original das obras de duplicação da Mogi-Dutra. A obra vai melhorar o fluxo de veículos, principalmente de caminhões e automóveis em direção ao Litoral. “Se tivermos também a pavimentação da Estrada da Volta Fria, criamos um novo corredor para fluidez do tráfego, entre a Mogi-Dutra e Jundiapeba. Os motoristas poderão acessar a nova Avenida das Orquídeas, que também foi um projeto nosso, na época da Prefeitura de Mogi, e que está em fase final de conclusão”, destaca o deputado federal.

Bertaiolli lembra que o chamado Corredor Leste Oeste é formado por três avenidas. A primeira é a Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, na Vila São Francisco, depois vem a Avenida das Orquídeas e, por fim, a Guilherme George, que também foi duplicada e liga Mogi a Suzano, criando uma nova alternativa de trânsito à congestionada SP-66.

Rodoanel

A implantação da alça no Rodoanel é uma das reivindicações de Suzano e Poá e também vem sendo tratada com muito afinco pelo deputado estadual Estevam Galvão. “Nós estamos somando forças”, destaca Bertaiolli, que no dia 1º de fevereiro toma posse do cargo de deputado federal. A diplomação pela Justiça Eleitoral ocorreu em dezembro passado.