Sede da aeamc receberá apresentação da Lei do Certificado de Inspeção Técnica de Edificações

O auditório da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (aeamc) receberá no dia 17 de abril (segunda-feira), às 19 horas, o Secretário de Urbanismo de Mogi das Cruzes, Claudio Rodrigues, para uma apresentação da nova lei do “Certificado de Inspeção Técnica de Edificações”, recentemente regulamentada pela Prefeitura de Mogi.

O documento, previsto na Lei nº 7658/21 alterada pela Lei nº 7840/22, vai certificar as condições de estabilidade, segurança, salubridade e manutenção das edificações. A característica do imóvel e periodicidade deverá obedecer aos critérios estabelecidos na legislação, que nasceu na aeamc e foi elaborada com o apoio da Associação.

O Secretário vai apresentar os aspectos legais da certificação e a aeamc fará uma explanação dos aspectos técnicos.

O encontro presencial é aberto aos profissionais e estudantes de Engenharia e Arquitetura, representantes do comércio, da indústria e de condomínios, e para o público em geral. A entrada é gratuita. O auditório está localizado na rua Júlio Perotti, 57, Jardim Armênia. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/MLpM2TaJtbBsAvsA8 . Mais informações pelos telefones 4799-9632 ou 96476-3922 (WhatsApp).