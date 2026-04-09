SEDPcD lança curso gratuito 'Entendendo o TEA' sobre direitos das pessoas autistas

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD), em parceria com a Univesp, está com inscrições abertas para o curso online gratuito “Entendendo o TEA”. Os interessados podem se inscrever até 17 de abril.

A formação promovida pelo programa Escola da Inclusão, do governo de São Paulo, é oferecida no formato EAD assíncrono, tem carga horária de 20 horas e garante certificado ao final. O conteúdo é voltado a familiares, educadores e ao público em geral, com foco na compreensão do Transtorno do Espectro Autista (TEA), práticas inclusivas e direitos das pessoas autistas.

O curso é dividido em quatro módulos: O que é TEA; Identificando e entendendo o TEA; Direitos e garantias legais; Estratégias e intervenções. As aulas serão liberadas a partir de 22 de abril. Inscrições: https://apps.univesp.br/entendendo-tea/

A iniciativa busca ampliar o conhecimento da população e contribuir para uma sociedade mais inclusiva.

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, iniciativas como essa são essenciais para que os avanços legislativos tenham impacto prático no cotidiano. “Ampliar o conhecimento da sociedade sobre o autismo é um passo essencial para garantir que os direitos conquistados se traduzam em mudanças reais na vida das pessoas. A informação qualificada contribui para reduzir barreiras, promover o respeito às diferenças e construir ambientes mais acessíveis e acolhedores em todo o estado”, afirma.

O Governo do Estado de São Paulo tem avançado na implementação de políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a recente regulamentação de leis que ampliam direitos e promovem a inclusão. Entre as medidas estão a obrigatoriedade de salas de regulação sensorial em shopping centers com grande circulação, a autorização para fornecimento de protetores auriculares a estudantes com autismo na rede estadual e a garantia de sessões mensais de cinema adaptadas em todo o estado.

As iniciativas buscam reduzir barreiras sensoriais, promover bem-estar e ampliar o acesso à educação e à cultura para pessoas com TEA, consolidando um cenário de maior atenção às necessidades desse público.

Nesse contexto, o curso “Entendendo o TEA”, surge como uma ferramenta fundamental para ampliar o conhecimento da população.