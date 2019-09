Segunda edição do City´s Book Mogi será lançada nesta sexta-feira

Será lançado nesta sexta-feira (20), às 10 horas no Polo Digital de Mogi das Cruzes, em César de Souza, o projeto City´s Book Mogi das Cruzes 2019-20, uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, empresas locais e o Grupo de Comunicação Maná Group City´s Book. Esta é a segunda edição do material, que foi atualizado e destaca os principais atrativos da cidade na área de desenvolvimento econômico.

A publicação tem como objetivos ampliar a visibilidade do município, gerar parcerias, novos investimentos e desenvolvimento econômico para a cidade. Reforça o potencial de Mogi para receber novos investimentos, incluindo sua localização privilegiada, mão de obra qualificada e indicadores da qualidade dos serviços oferecidos nas áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Além da versão impressa, a revista também terá uma versão digital que facilita o compartilhamento do material com potenciais investidores. Numa versão bilíngue (português e inglês) e sem qualquer custo para a Administração Municipal, a publicação é um cartão de visita da cidade. A iniciativa também conta com o apoio da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

O City´s Book mogiano conta com uma sessão de casos de sucesso com depoimentos de renomados empresários apresentando as razões pelas quais suas respectivas empresas escolheram Mogi das Cruzes para investir. A revista é fruto de uma parceria entre o empresariado local e a Administração Municipal, com a disponibilização de informações e imagens da cidade. Como o grupo editorial possui uma filial no Canadá, este novo número pode possibilitar a construção de parcerias entre Mogi e as cidades canadenses visando gerar oportunidades para as empresas mogianas.

A publicação será distribuída no município e região, países do Mercosul, embaixadas, consulados, Governos Federal e Estadual, Investe SP, órgãos de classe, câmaras de Comércio Exterior, instituições financeiras, escritórios de empresas no Brasil e exterior, entre outros locais de destaque. O Polo Digital de Mogi das Cruzes fica na Avenida João XXIII, 1.160, Cezar de Souza.