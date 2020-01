Segunda fase da revitalização da Castro de Carvalho está com obras avançadas

As obras da segunda fase de revitalização da Avenida Castro de Carvalho estão avançando. A pista já teve praticamente todo o calçamento recuperado com bloquetes e agora começa a ser revestida com novo asfalto, na região do Jardim Santa Helena. A revitalização vai garantir uma via menos suscetível à formação de trilhas de roda, a redução do risco de aquaplanagem, a melhora na frenagem e aderência dos veículos, garantindo maior segurança para os motoristas. O prefeito Gian Lopes explicou ainda que as obras irão transformar a ligação da região central até o bairro da Cidade Kemel.



“Um projeto de extrema importância para o município e que é uma demanda antiga da população, que agora está sendo atendida. Daqui mais alguns dias teremos a Castro de Carvalho totalmente recuperada e a total disposição da nossa população”, explicou o prefeito Gian Lopes.



No projeto, será realizado o recapeamento em toda extensão da Avenida Deputado Castro de Carvalho, beneficiando moradores de diversos bairros. “A Rua Niterói, no Kemel, já está com asfalto e calçamento novo. Com os trabalhos avançando na Castro de Carvalho melhoraremos muito a ligação do Centro ao Kemel. A população está gostando muito do projeto”, acrescentou Gian Lopes.



Kemel

Além da ligação Castro de Carvalho/Niterói, outras ruas do Kemel estão sendo totalmente revitalizadas, com guia nova, asfalto novo e bloquetes nas calçadas. “Nossas equipes também já estão trabalhando no bairro para termos uma cidade moderna, bonita e para melhorar a qualidade de vida dos poaenses”, disse o prefeito Gian Lopes.



Atualmente, as equipes estão na rua Alcântara. “Importante ressaltar que o piso que está sendo colocado melhora a mobilidade urbana (beneficiando pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida) e aumenta a drenagem das águas das chuvas e a impermeabilização do solo”, concluiu o prefeito.