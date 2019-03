Segunda fase de revitalização no Cidade Kemel é iniciada

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), assinou na manhã desta segunda-feira (18) a ordem de serviço para a segunda fase das obras de revitalização do bairro Cidade Kemel. Os trabalhadores estão na Avenida Elias Zugaib e, em breve, avançarão para as ruas Pará, Assis, Florianópolis, Alcântara, Mentha Addas e Vitor Barbosa Guisar. A rua Uruaçu, no Jardim Violeta, também será contemplada.

O secretário de Obras, Augusto de Jesus e os vereadores Welson Lopes, Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd e Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, também acompanharam a atividade.

“Estamos em meio às comemorações do aniversário de Poá e esse é mais um presente para nossos poaenses. Um bairro inteiro que contará com calçamento novo, asfalto novo e serviços do Programa Poá + Iluminada, com a substituição de luminárias convencionais por LED, melhorando muito mobilidade e a segurança na região. Ainda nos próximos dias teremos mais novidades”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Ainda de acordo com o prefeito, a rua Niterói, também no Kemel, recebeu novo calçamento e agora está ganhando o revestimento de asfalto-borracha, o mesmo já aplicado na avenida Deputado Castro de Carvalho.

Para o morador da Cidade Kemel, Allan Kardec Feliciano da Silva, a revitalização do bairro é um pedido antigo.