Segunda feira de adoção de animais do programa Tampinha Solidária acontece neste sábado

O Fundo Social de Mogi das Cruzes vai realizar neste sábado (12) a segunda feira de adoção de cães e gatos pelo programa Tampinha Solidária. Assim como na primeira edição, a feira será no Parque Centenário, entre 10h e 14h, dessa vez em parceria com a edição especial do programa Bairro Feliz, em comemoração ao Dia das Crianças.

Serão cerca de 15 animais disponíveis para doação, todos já castrados e vacinados e provenientes dos cuidadores e protetores cadastrados no Fundo Social. Isso faz parte do trabalho da equipe do Fundo Social, que visitou todos os protetores cadastrados, para verificar pontualmente a situação de cada.

Em alguns abrigos, foi identificado um número excessivo de animais perante a capacidade do espaço, o que gerou a ideia da feira de adoção. Os interessados em adotar um animal precisarão apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência e também terão de passar por uma breve entrevista.

A feira representa mais uma etapa do programa Tampinha Solidária, que foi lançado oficialmente em março deste ano e tem sido um grande sucesso entre o público da cidade, além de já ter se tornado modelo para municípios vizinhos.

O programa se espelhou no projeto Tampinha Legal, do estado do Rio Grande do Sul e consiste na conversão de tampinhas plásticas que seriam jogadas no lixo em recursos, inteiramente utilizados para a compra de ração, que é doada para protetores cadastrados no Fundo Social.

Assim, é uma ação de conscientização ambiental, que reduz o volume de lixo produzido no município, estimula a reciclagem e, ao mesmo tempo, fomenta a posse responsável de cães e gatos.

Até o momento, já foram feitas quatro vendas de tampinhas arrecadadas, num total de sete toneladas de tampas plásticas comercializadas e 2,5 toneladas de ração compradas e distribuídas entre ONGs e protetores independentes de animais da cidade. Antes de irem para a venda, as tampinhas são separadas por cor, em um processo manual, desempenhado por voluntários em uma sala do Pró-Hiper.

O Tampinha Solidária é uma ação permanente, portanto quanto mais tampinhas forem arrecadadas, mais protetores de cães e gatos da cidade serão beneficiados pela ação.

O Parque Centenário, onde acontecerá a feira de adoção neste sábado, fica na avenida Francisco Rodrigues Filho, s/n, em Cezar de Souza. Além da feira, o público que comparecer ao parque poderá desfrutar de diversas atividades de lazer e recreação do programa Bairro Mais Feliz e também haverá ações de prevenção ao câncer, pela programação da campanha Outubro Mais Rosa, como coleta de Papanicolau e testagem rápida de HIV/Sífilis.

Mais informações sobre o Tampinha Solidária podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.