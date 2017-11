Segunda oficina discute elaboração do Plano Diretor de Turismo de Poá

Poá realizou a segunda oficina para a elaboração do Plano Diretor de Turismo. O evento aconteceu na Casa do Artesão Agnei Pires Barbosa. Participaram da atividade o secretário de Turismo, Ronaldo Florido de Oliveira, e técnicos da pasta, membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), artesãos da cidade, população, e profissionais da Urbatec, empresa focada em apresentar soluções para o desenvolvimento sustentável de destinos e municípios com potencial turístico.

"Estamos trabalhando na construção do nosso Plano Diretor de Turismo, documento que vai apontar as diretrizes para promoção do desenvolvimento econômico e social do setor em Poá. Chegamos à terceira fase e acredito que até dezembro vamos concluir as etapas seguintes para finalmente o texto ser encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação e aprovação", comentou Oliveira.

No início de julho, o prefeito Gian Lopes (PR) assinou o termo contratual para contratação de empresa especializada na elaboração e criação do Plano Diretor de Turismo. "Com base em pesquisas de demanda, inventário da oferta turística, estudos técnicos do ambiente atual e previsões futuras será criada uma Política Municipal de Turismo. Com a grade de programas e projetos em mãos o município terá um norte para o desenvolvimento e muitos projetos para pleitear recursos em diferentes órgãos", acrescentou Oliveira.