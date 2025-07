Segunda semana do Hip-Hop de Ferraz de Vasconcelos terá atração internacional

Ferraz de Vasconcelos dá início à segunda edição da Semana do Hip-Hop com várias atividades e uma atração internacional, o rapper americano Afu-Ra.

Estão previstas oficinas de dança, apresentações artísticas, ações com novos talentos, palestras para fortalecimento de vínculos culturais sociais e comunitários, além, de shows e competições.

A Semana do Hip-Hop de Ferraz de Vasconcelos foi idealizada e organizada pelo MC, produtor cultural e coordenador do coletivo “Hip Hop no Túnel”, MickeTranbiks e conta com apoio da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e do Ministério da Cultura.

De acordo com Tranbiks, o intuito do evento é fomentar e levar a cultura hip-hop para todos os públicos.“Através dos quatro elementos do hip-hop, vivências e oficinas como o Breakdance, Grafite, MC e DJ, queremos despertar talentos em Ferraz de Vasconcelos, trazer arte, cultura e entretenimento, fortalecendo os vínculos culturais, sociais e comunitários”, disse o produtor cultural.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Ana Rosa Augusto, todos os eventos serão gratuitos. “O objetivo é incentivar a participação da população, por isso, o projeto é destinado para pessoas a partir dos 7 anos”, comentou a secretária.

Durante as oficinas, os participantes terão palestras sobre contextualização da história do Hip-Hop, explicação sobre os quatro elementos fundamentais do movimento e aulas práticas, tudo com duração aproximada de duas horas.

O encerramento acontece no domingo dia 20, a partir das 14 horas, na Praça dos Trabalhadores, com batalhas de MCs, grafite em tela, danças urbanas, muita música com DJs e a grande atração, o rapper americano Afu-Ra.

Confira a programação:

Data: 15/07 (Terça-feira)

Local: Estação Cidadania e Cultura

Evento: Collab com o Coletivo Mulheres Negras no Hip-Hop e no Protagonismo Periférico

Horário: 09h às 13h

Atrações: Roda de conversa, danças urbanas, oficina de grafite, oficina de MC e oficina de DJ



Data: 16/07 (Quarta-feira)

Local: CAC – Centro de Arte e Cultura

Horário: 13h às 17h

Atrações: Oficina de danças urbanas e Oficina de DJ



17/07 (Quinta-feira)

Local: CAC – Centro de Arte e Cultura

Horário: 13h às 17h

Atrações: Oficina de danças urbanas, oficina de grafite, oficina de MC



18/07 (Sexta-feira)

Local: Casa de Cultura Raízes

Horário: 13h às 17h

Atrações: Oficinas de MC, Breaking, grafite e DJ



20/07 (Domingo)

Local: Praça dos Trabalhadores

Horário: a partir das 14h

Atrações: Batalhas de MCs, grafite em tela, danças urbanas, apresentações com DJs e show do rapper americano Afu-Ra.