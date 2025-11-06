Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/11/2025
Região

Segurança de Ferraz ganha reforço com formatura de 31 novos GCMs

Solenidade ocorreu em Guarulhos com a presença da secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, Daniele de Freitas

06 novembro 2025 - 19h00Por de Ferraz
Segurança de Ferraz ganha reforço com formatura de 31 novos GCMsSegurança de Ferraz ganha reforço com formatura de 31 novos GCMs - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos comemorou na manhã desta quinta-feira (6), a formatura dos 31 novos Guardas Civis Municipais (GCMs) que vão reforçar o patrulhamento nas ruas da cidade. A solenidade de formatura ocorreu em Guarulhos com a presença da secretária de Segurança Urbana, Daniele de Freitas; do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, do coordenador-executivo da pasta, Thiago Severo e do comandante da GCM de Ferraz, Cléverson Ramos e da subcomandante Ivone Soares.

A secretária Daniele de Freitas enfatizou o ganho para o município com a formatura dos novos guardas municipais, que integram a primeira turma da academia: “Está sendo uma festa linda e maravilhosa. Parabéns aos nossos GCMs de Ferraz de Vasconcelos”, declarou ela. Para o vice-prefeito Daniel Balke é um avanço muito grande para a segurança do município que se refletirá no bom atendimento à população ferrazense: “É um evento muito importante hoje para ser prestigiado e Ferraz não poderia ficar de fora”, afirmou.  Hoje, Ferraz de Vasconcelos já dispõe de um efetivo de 117 guardas.

A formação dos novos guardas levou cerca de sete meses para que eles pudessem ser mais bem preparados para fazer as abordagens e todo o trabalho preventivo nas ruas da cidade. Além de Ferraz de Vasconcelos, que em parceria com a cidade de Guarulhos treinou seus novos guardas, outras cidades também participaram da solenidade e também realizaram a formação na escola. A formatura ocorreu no Bosque Mais, em Guarulhos, ao lado do Chafariz, e reuniu diversas autoridades e representantes das áreas de segurança das cidades. Além disso, os familiares dos novos GCMs participaram também da solenidade, o que garantiu muita emoção no final do evento com o término do período de formação e a solenidade de formatura.

