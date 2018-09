Segurança no trânsito é alvo de ação entre cidades

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Transportes realizou uma ação conjunta com a Prefeitura de Poá para uma blitz educativa no trânsito, que aconteceu na manhã dessa quarta-feira (26), na divisa entre as duas cidades, na Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66).

Esta é segunda vez que os municípios realizam a ação, sendo ela ainda em virtude da Semana Nacional do Trânsito, que embora tenha sido encerrada no dia 25 de setembro, o trabalho foi realizado neste trecho da rodovia que fica entre os bairros Rancho Grande (Itaquá) e Vila Lúcia (Poá), com objetivo de promover a conscientização sobre um trânsito seguro, visando à diminuição de acidentes de trânsito.

A blitz educativa contou com a equipe de trânsito das duas cidades e panfletos informativos foram distribuídos e faixas com dizeres ‘Cidade para pessoas, proteção e prioridade ao pedestre’ e ‘No trânsito a vida em 1º lugar’ eram colocadas em evidência quando o semáforo fechava para os veículos.

Presente na atividade educativa, o secretário de Transportes de Itaquaquecetuba Rosinaldo Castro de Sousa enfatizou que ações como esta de educação para o trânsito, assim como implantação de sinalização como semáforos, estão contribuindo para a diminuição de acidentes.