Segurança na 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ contará com inteligência policial

As forças policiais do Estado de São Paulo se preparam para garantir a segurança dos participantes da 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+, que será realizada no próximo domingo (11). A Polícia Militar irá colocar 1.400 policiais nas ruas em 160 viaturas, além de 40 cavalos, cães e aeronaves.

Já a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza, ao longo dos últimos meses, um trabalho de inteligência para identificar possíveis autores ou supostas situações que possam ocorrer, relacionadas aos crimes de intolerância. A Decradi também trabalhará com policiais nas aglomerações que ajudarão na identificação dessas ocorrências e nos crimes patrimoniais.

Além disso, a Polícia Civil reforçará os plantões policiais das delegacias que atendem a região do evento para facilitar nos registros das ocorrências.

A Polícia Militar adotará medidas desde antes do evento principal, com previsão de início às 10h na Av. Paulista, e término previsto às 18h, na Praça Roosevelt. Após às 18h, haverá acompanhamento na dispersão até o encerramento. O policiamento será exercido por meio do efetivo a pé e motorizado. É importante reforçar que em alguma situação de risco, o participante busque ajuda do policial que estiver presente no evento ou acione o 190.

Pré-evento

A Polícia Militar também preparou um esquema especial para os eventos que estão previstos para acontecerem antes de domingo.

Na sexta-feira (09), haverá o reforço de policiamento na 6ª Marcha Trans, que terá início às 11h no Largo do Arouche, com previsão de término às 21h, no próprio Largo do Arouche. No sábado (10), haverá o reforço de policiamento na 21ª Caminhada Lésbica, que terá início às 15h na Av. Paulista (MASP), com previsão de término às 21h00, na Praça Roosevelt.