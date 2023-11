Seguro de vida em grupo é diferencial competitivo para empresas

Os benefícios mais comuns oferecidos pelas empresas estão relacionados à saúde e ao bem-estar físico, mental e, também, ao lazer social dos colaboradores. Contudo, cada vez mais os brasileiros têm se preocupado com as finanças: pesquisa da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) mostra que 8 em cada 10 entrevistados desejam iniciar um planejamento financeiro.

Diante disso, o Seguro de Vida, que é um ativo de proteção financeira, passa a ser visto como um diferencial competitivo para as empresas que buscam um benefício atrativo ao colaborador e com alto valor agregado: proteger financeiramente os funcionários e a sua família em caso de invalidez por acidente ou morte.

“Os colaboradores das empresas estão expostos a riscos diariamente e o seguro de vida em grupo pode evitar muitas dores de cabeça, principalmente em momentos sensíveis, como em uma invalidez por acidente ou morte do funcionário. O valor pago por uma proteção financeira, proporcionada pelo Seguro de Vida em Grupo, é mínimo frente a todos os benefícios tangíveis que ele pode trazer para a empresa”, explica Marcell Guimarães, Gerente Comercial do Canal Omint Corporate.

Guimarães ainda reforça a versatilidade do produto que é altamente personalizado e cada companhia pode fazer a contratação seguindo o que é mais benéfico estrategicamente. “Desenhamos uma solução de proteção financeira sob medida para pequenas, médias e grandes empresas. O Seguro de Vida em Grupo da Omint Seguros tem uma contratação simplificada, com coberturas que farão diferença para a vitalidade financeira dos colaboradores”.

Seguro de Vida em Grupo pode ser personalizado

Além das coberturas básicas, cada empresa pode avaliar quais outras coberturas são importantes e se enquadram às suas necessidades. Entre elas: assistência funeral para segurado e familiares, morte de cônjuge, reembolso ou prestação de serviços médicos, odontológicos e hospitalares e diárias por incapacidade temporária.

Além disso, uma das coberturas que mais tem atraído as empresas é a de verbas rescisórias, que cobre rescisão trabalhista em caso de morte. “A empresa nunca está preparada para perder um colaborador, ainda mais de forma trágica ou inesperada, e é direito da família receber a rescisão do falecido. Com essa cobertura, o seguro cobre 100% do valor, deixando a empresa livre de qualquer responsabilidade financeira”, comenta Marcell.

Diferenciais Seguro de Vida em Grupo Omint

• Capital de até R$5 milhões.

• Idade de aceitação para novas inclusões até 65 anos.

• Assistência funeral de até R$20 mil.

• Contratação a partir de 4 vidas.

• Regulação de sinistro com prazo abaixo da média de mercado.