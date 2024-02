Seguro Viagem: proteção essencial para quem gosta de esportes de inverno

Com o auge do inverno no Hemisfério Norte, os entusiastas dos esportes na neve, como esqui e snowboard, lotam as montanhas para suas práticas favoritas. Por isso, o seguro viagem se torna um item indispensável para minimizar os riscos e garantir proteção em casos imprevistos.

De acordo com um levantamento realizado pela publicação Emergency Live, especializada em resgate e emergência, na estação de esqui de Bolzano (Itália), por exemplo, são registrados por ano mais de 30 mil acidentes. Os homens compõem 55,4% dos casos e metade dos acidentes ocorre em pessoas com menos de 30 anos.

Segundo o gerente de Seguros de Vida Individual e de Viagem da Omint, Tiago Godinho, os esportes de inverno envolvem um conjunto particular de riscos que demandam atenção especial.

"Uma simples queda pode resultar em despesas médicas significativas, prejudicando as férias e as finanças", alerta o executivo.

Diferentemente de uma viagem convencional, o turista que gosta da prática de esportes de inverno aumenta significativamente a probabilidade de acidentes, sem mencionar o grau de dificuldade para remover a pessoa acidentada, já que as estações de esqui geralmente estão em locais de difícil acesso. Uma eventual entorse de tornozelo mais grave pode resultar em despesas médicas elevadas.

Nos Estados Unidos, procedimentos que envolvam exames, internação e medicamentos podem atingir até US$ 30 mil. Em casos mais complexos que requerem cirurgias, as despesas podem chegar a US$ 100 mil. Na América do Sul, embora os custos sejam relativamente menores, os serviços médico-hospitalares de emergência e alta complexidade ainda podem variar entre US$ 5 e US$ 30 mil.



A importância do seguro viagem

Atendimentos médicos de emergência no exterior podem ter custos até 500 vezes o valor da apólice. Por isso, o seguro viagem se torna uma proteção fundamental para quem deseja minimizar riscos financeiros. Entre os benefícios do Omint Seguro Viagem, estão a cobertura para despesas médico-hospitalares e odontológicas de urgência e emergência, extravio de bagagem, despesas farmacêuticas, proteção para bagagens especiais, entre outros.

Portanto, antes de embarcar para o exterior, especialmente para praticar esportes de inverno amador, é essencial estar protegido por uma apólice abrangente que ofereça assistência médica específica e de qualidade. “Todos os planos internacionais de Lazer e Negócios do Omint Seguro Viagem possuem cobertura para esqui e snowboard em pistas regulamentadas", conclui Tiago.

Omint Seguro Viagem está presente nos cinco continentes e disponibiliza uma rede referenciada de excelência, com central de atendimento própria disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendimento rápido e seguro em português pelo App e WhatsApp, além de mapeamento da rede credenciada na região para grupos. Para saber mais e realizar uma cotação, acesse o site: https://www.omint.com.br/seguro-viagem/.