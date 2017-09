Seis cidades da região oferecem 421 vagas de emprego em 21 áreas profissionais

Seis cidades da região têm 421 vagas de emprego abertas nesta semana. Itaquaquecetuba é a cidade onde concentra o maior número de oportunidades, totalizando 326. Deste total, o município oferece 100 vagas para costureiro em confecção e operador de caixa, respectivamente. Em Suzano, o interessado pode concorrer a uma vaga para churrasqueiro e uma para motorista de caminhão. As informações foram divulgadas pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

A cidade itaquaquecetubense também oferece vagas em outras áreas profissionais, como repositor de mercadorias, com 43; açougueiro totalizando 30, além de vendedor de comércio varejista, tendo seis oportunidades. Auxiliar de manutenção predial e representante comercial têm, respectivamente, cinco vagas.

Em Arujá, as vagas abertas são para almoxarife, com 50. E apenas uma para técnica em nutrição. Na sequência vêm Santa Isabel, com 28 oportunidades. Dessas, a maioria está para açougueiro (10); atendente de farmácia (4); e pecuaria - corte bovino-, com três vagas. Mogi das cruzes continua oferecendo 10 vagas para motorista de ônibus. Já Ferraz de Vasconcelos oferece quatro vagas para operador de jig (minas).

Os interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.