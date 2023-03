Semae realiza limpeza de reservatório do Jardim Boa Vista

Para assegurar a qualidade da água distribuída à população, o Semae fará, na próxima quarta-feira (15), das 3h às 16h, serviços preventivos de limpeza do reservatório que abastece o Jardim Boa Vista, no distrito de Biritiba Ussu, em Mogi das Cruzes. O fornecimento de água será interrompido nesse período.

O abastecimento será retomado no final da tarde, com normalização prevista para o período da noite de quarta (15) e madrugada de quinta (16).

A autarquia recomenda aos moradores utilizar água com economia. De acordo com as informações da Prefeitura de Mogi, imóveis que têm caixa d’água não deverão ter a rotina alterada.

Para obter mais informações sobre as limpezas realizadas pelo Semae, o telefone é o 115.