Semana da Crianças: EDP reforça sobre cuidados com a energia elétrica

A Semana da Criança está começando e a EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, aproveita o período para alertar os pais sobre cuidados com a segurança da garotada quando se trata de energia elétrica.

No ambiente doméstico é preciso estar atento, pois as crianças pedem se envolver em ocorrências com quedas, envenenamento, afogamento, brinquedos engolidos, intoxicação, queimaduras, choques elétricos, etc. Com relação a energia elétrica, é preciso redobrar a atenção ao ambiente com ações simples de prevenção.

A energia elétrica proporciona benefícios como bem-estar e conforto para toda a família, desde que utilizada corretamente, e é preciso que a população esteja atenta às consequências que o uso indevido pode acarretar. O uso seguro e eficiente deve ser uma constante no convívio familiar para prevenir acidentes e combater o desperdício.

Confira algumas dicas de cuidados com crianças

Instale protetores plásticos nas tomadas (para evitar que sejam introduzidos objetos metálicos);

Nunca deixe aparelhos elétricos em locais com água ou umidade e oriente as crianças sobre nunca os manusear com mãos ou pés molhados. O risco de choque é grande, e pode levar à morte;

Equipamentos eletrônicos como videogames e computadores somente devem ser ligados ou desligados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio;

Mantenha as instalações elétricas internas da residência em bom estado. Não use fios emendados, velhos ou danificados;

Evite sempre ligar muitos equipamentos na mesma tomada, principalmente quando a casa não tem ninguém, pois tal procedimento pode causar sobrecarga e curto-circuito;

Não permita que as crianças brinquem por perto enquanto passa roupas nem deixe o ferro elétrico ligado sem vigilância. Cuidado com os fios dos eletrodomésticos também é necessário. Sempre que possível, mantenha-os no alto, longe do alcance dos pequenos;

Caso algum aparelho esteja dando choque, por mais que seja de baixa intensidade, pode ser por defeito no equipamento ou na rede elétrica interna da residência. Nesse caso, a dica é não pôr a segurança em risco e recorrer a um eletricista capacitado para fazer uma avaliação da fiação elétrica de sua residência e/ou levar o aparelho para o conserto;

Fora de casa, oriente a criança sobre os cuidados ao empinar pipas. Sempre longe da rede elétrica e jamais utilizar cerol ou linha chilena. Estas linhas são cortantes e condutoras de energia;

É importante ressaltar que, em caso de qualquer incidente na rede elétrica, a Distribuidora deve ser comunicada

Site www.edponline.com.br

Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

(compatível com tablets e smartphones) Central de Atendimento: 0800 721 0123

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.