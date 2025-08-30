Semana da Educação Infantil se encerra com alunos realizando vivência de leitura

Um momento de muito aprendizado e diversão ocorreu ontem, 28 de agosto, no prédio da Secretaria da Educação com os alunos do Centro de Educação Infantil (CEI) Oiaeu como última ação da Semana da Educação Infantil.

A ação contou com uma personagem muito especial tirada dos livros infantis e amada pelas crianças, a princesa Bella, que contou histórias e realizou atividades com as músicas “A Baleia” e “Lavando a Roupa/Esconder”.

Durante esta semana, a secretaria realizou diversas ações voltadas para a Educação Infantil, como a formação de coordenadores pedagógicos, com ênfase nos temas “Linguagem Matemática” e “Mini Histórias”. A proposta contemplou vivências e experiências práticas, além de momentos de reflexão e compartilhamento de saberes.

Algumas escolas também realizaram ações independentes, como a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ana Lívia Pedro, que realizou uma ação sobre temas como a proteção da criança contra a violência e o direito à educação e lazer.

A secretária de Educação, Paula Trevizolli, passou um recado para os pais do município: “Se você tem um filho que está na faixa dos 4 e 5 anos e não tem matrícula na rede municipal, procure uma das nossas unidades, não perca tempo, faça a sua matrícula, assim você estará garantindo ao seu filho todos os estímulos na idade certa e os direitos de aprendizagem da educação infantil”, pontuou a secretária.