Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 30 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Semana da Educação Infantil se encerra com alunos realizando vivência de leitura

Durante esta semana, a secretaria realizou diversas ações voltadas para a Educação Infantil

29 agosto 2025 - 12h31Por De Ferraz
ação contou com uma personagem muito especial tirada dos livros infantis e amada pelas crianças, a princesa Bellaação contou com uma personagem muito especial tirada dos livros infantis e amada pelas crianças, a princesa Bella - (Foto: Amanda Morais /Secom Ferraz)

Um momento de muito aprendizado e diversão ocorreu ontem, 28 de agosto, no prédio da Secretaria da Educação com os alunos do Centro de Educação Infantil (CEI) Oiaeu como última ação da Semana da Educação Infantil.

A ação contou com uma personagem muito especial tirada dos livros infantis e amada pelas crianças, a princesa Bella, que contou histórias e realizou atividades com as músicas “A Baleia” e “Lavando a Roupa/Esconder”.

Durante esta semana, a secretaria realizou diversas ações voltadas para a Educação Infantil, como a formação de coordenadores pedagógicos, com ênfase nos temas “Linguagem Matemática” e “Mini Histórias”. A proposta contemplou vivências e experiências práticas, além de momentos de reflexão e compartilhamento de saberes.

Algumas escolas também realizaram ações independentes, como a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ana Lívia Pedro, que realizou uma ação sobre temas como a proteção da criança contra a violência e o direito à educação e lazer.

A secretária de Educação, Paula Trevizolli, passou um recado para os pais do município: “Se você tem um filho que está na faixa dos 4 e 5 anos e não tem matrícula na rede municipal, procure uma das nossas unidades, não perca tempo, faça a sua matrícula, assim você estará garantindo ao seu filho todos os estímulos na idade certa e os direitos de aprendizagem da educação infantil”, pontuou a secretária.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê fecha os sete meses do ano com queda de 56% no saldo de empregos
Região

Alto Tietê fecha os sete meses do ano com queda de 56% no saldo de empregos

Último final de semana da 32ª Expo Aflord terá shows, gastronomia e o 1&ordm; concurso Miss Batian
Região

Último final de semana da 32ª Expo Aflord terá shows, gastronomia e o 1º concurso Miss Batian

Ferraz realiza 1° JOGOMAT com alunos da rede municipal dos anos finais
Região

Ferraz realiza 1° JOGOMAT com alunos da rede municipal dos anos finais

Estação da CPTM recebe ação do 'Agosto Lilás' em Ferraz
Região

Estação da CPTM recebe ação do 'Agosto Lilás' em Ferraz

Dutra tem mudanças no trânsito no fim de semana para içamento de vigas de 170 toneladas do Rodoanel
São Paulo

Dutra tem mudanças no trânsito no fim de semana para içamento de vigas de 170 toneladas do Rodoanel

Deputado Damasio comemora aprovação de título de Município de Interesse Turístico para 70 cidades
Região

Deputado Damasio comemora aprovação de título de Município de Interesse Turístico para 70 cidades