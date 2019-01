Semana do Dia do Farmacêutico de Poá conta com palestras e orientações à população

Para celebrar o Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro, a Secretaria de Saúde de Poá, por meio da Assistência Farmacêutica, planejou uma semana com palestras nas unidades de saúde - de segunda-feira (21) a sexta-feira (25) -, que tem como objetivo orientar a população quanto ao uso racional e descarte de medicamentos, interações medicamentosas, entre muitos outros assuntos de saúde pública.

Para o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, a ação oferecerá conhecimentos aos munícipes e tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço prestado à população. “A Equipe de Assistência Farmacêutica organizando a Semana do Dia do Farmacêutico de Poá está de parabéns, pois este tipo de atividade só traz experiências positivas e amplia cada vez mais o conhecimento dos poaenses e reafirma nossa preocupação com a saúde da população”.

De acordo com a coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde, Jaqueline Suriane, a Semana do Dia do Farmacêutico de Poá possibilitará aproximar o profissional farmacêutico e a população. “Muitas vezes os farmacêuticos não são conhecidos e acabam até sendo confundidos como apenas dispensadores de medicamentos. Então esta semana também servirá para aproximar esse profissional dos munícipes que utilizam nossas unidades de saúde, e esclarecer nosso trabalho”, explicou. “Resolvemos fazer um ciclo de palestras, mais informativas, para orientar a população sobre o que é a assistência farmacêutica, o que nós fazemos, o que podemos fazer para o paciente para melhorar o tratamento dele, porque visamos é proteção, promoção e recuperação da saúde”, completou.

Jaqueline Suriane acrescentou ainda sobre a importância do trabalho realizado nas unidades de saúde. "Ser farmacêutica não me dá status, mas me dá condições para ajudar as pessoas no seu momento de dor. Essa é uma frase que ouvi da minha amiga farmacêutica Zenaide Siunte e que reflete exatamente nosso trabalho".

A programação da Semana do Dia do Farmacêutico de Poá contará com ações na UBS José Pereta, UBS Vereador Wellington Lopes (Jardim América), UBS Maria Eduarda Domingues (Santa Helena), UBS Tito Fuga (Calmon Viana), UBS Filomena Rosielo Guida/ESF São José, UBS Cypriano Mônaco (Jardim Nova Poá), ESF Dr. Murilo Mendes Soares (Vila Júlia), ESF Sebastião Arriceglieri (Jardim Julieta), ESF Edvaldo Lupettis (Cidade Kemel), ESF Nelson Pozzani (Vila Varella), Hospital Municipal Dr. Guido Guida e Ambulatório de Saúde Mental Nise da Silveira.