Semana do MEI do Sebrae-SP começa no Alto Tietê

A Semana do MEI do Sebrae-SP teve início nesta segunda-feira (26/05) no Alto Tietê. Durante o período, microempreendedores individuais poderão participar de capacitações, palestras e realizar a entrega da declaração anual de faturamento, cujo prazo termina no dia 31 de maio. Para apoiar os empresários, o escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê funcionará excepcionalmente neste sábado, das 9h às 17h.

A programação tem como objetivo fortalecer os MEIs da região, promovendo ações práticas e oportunidades de aprendizado. Nesta quarta-feira (28/05), estão previstas duas iniciativas de destaque: uma Rodada de Crédito, das 13h às 17h, com a participação de instituições financeiras; e, à noite, das 18h às 20h, uma oficina sobre nota fiscal, voltada ao esclarecimento de dúvidas e orientações práticas sobre o tema.

Na quinta-feira (29/05), das 9h às 17h, será realizada a Feira do MEI — um espaço para que empreendedores possam expor seus produtos, conquistar novos clientes e ampliar sua rede de contatos. A programação segue no dia 30 com a palestra “Inteligência Emocional”, das 9h às 13h, e se encerra no dia 31 com a palestra “Seja um empreendedor com atitudes certeiras”, também das 9h às 13h.

Ao longo da semana, os microempreendedores contarão com atendimento exclusivo prestado pela equipe do Sebrae-SP. As unidades do Sebrae Aqui, distribuídas pelas oito cidades da região, também oferecerão serviços descentralizados, facilitando o acesso à orientação e ao suporte técnico. A programação completa com todas as atividades pode ser consultada na página da Semana do MEI pelo link https://contato.sebraesp.com.br/semanadomei/

Encerrando a programação, no dia 31 será promovido um Café de Negócios voltado especialmente para mulheres empreendedoras. “O sábado também será um momento para os MEIs procurarem o Sebrae-SP em busca de orientações, especialmente sobre a declaração anual de faturamento, que precisa ser enviada até o dia 31 de maio”, reforça o analista de negócios do Sebrae-SP, Álamo José Santos.

O escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê fica na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Mais informações pelo telefone (11) 4723-4510.