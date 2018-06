Semana do Meio Ambiente tem início com plantio de árvores na Praça do Rotary Club

A Prefeitura de Poá realizou nesta segunda-feira (4) o plantio de árvores, na Praça do Rotary Club, durante atividade da Semana do Meio Ambiente. A iniciativa busca, além da requalificação urbana, a qualificação de mão de obra e a conscientização ambiental por meio de atividades teóricas e práticas.

“O Departamento de Meio Ambiente preparou algumas ações voltadas à conscientização ambiental, ressaltando a importância de se ter áreas verdes na cidade”, considerou o secretário de Governo, Comunicação Social e Meio Ambiente e Recursos Naturais, Augusto de Jesus.

De acordo com o assessor técnico de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Paulo Turco, essa semana terá ações voltadas para munícipes e estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino, abordando temas importantes relacionados ao Meio Ambiente. “Na ação de hoje buscamos aproximar a população das práticas de jardinagem”, ressaltou.

As próximas atividades a serem realizadas acontecem amanhã (5), Dia Internacional do Meio Ambiente, que acontecerá a II Manhã Ecológica com Palestra Ambiental, Trilha Ecológica e Plantio Arbóreo, na Chácara Florestan Fernandes (Departamento de Meio Ambiente), que fica na Avenida Adutora, 1.111, no Jardim Nova Poá. A ação será realizada com crianças da ONG “Grupo Esperança”, das 8h30 às 10h30.

No dia 6 de junho será ministrada a palestra “Cooperativa Cruma - Abordagem sobre Resíduos e Reciclagem”, na Escola Manoel Petronilio dos Santos (Rua Jorge de Tibiriçá, 301, Santa Helena), a partir das 9 horas, com a participação de estudantes. E no dia 7 de junho será realizada a palestra com a Defesa Civil “Queimadas” e “Educação Ambiental”, na ONG Aldeias Infantis SOS (Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 85, Jardim Débora), das 9h às 11 horas.

Fechando a programação, no dia 8 junho, acontece ação de educação ambiental com o plantio de espécies frutíferas na Escola Manoel da Silva Oliveira (Avenida Deputado Castro de Carvalho, 2002, Fonte Áurea), das 9h às 11 horas. “É muito importante que seja feita a conscientização e reflexão por parte da população no sentido da preservação do Meio Ambiente. Por isso programamos uma semana com diferentes ações”, explicou Paulo Turco.

Próximas ações da Semana do Meio Ambiente 2018

05 de junho – Terça-Feira (Dia Internacional do Meio Ambiente)

Evento: II Manhã Ecológica com Palestra Ambiental, Trilha Ecológica e Plantio Arbóreo

Local: Chácara Florestan Fernandes “Secretaria Meio Ambiente” - Av. Adutora, 1.111, Jd. Nova Poá

Publico: Crianças da ONG “Grupo Esperança”

Horário: 8h30 às 10h30

06 de junho – Quarta-Feira

Palestra: Cooperativa Cruma - Abordagem sobre Resíduos e Reciclagem

Local: Escola Manoel Petronilio dos Santos - Rua Jorge de Tibiriçá 301, Santa Helena

Público: Alunos

Horário: 9h

07 de junho – Quinta-Feira

Evento: Palestra com a Defesa Civil “Queimadas” e "Educação Ambiental"

Local: ONG Aldeias Infantis SOS (Av. Nossa Senhora de Lourdes, 85, Jardim Débora)

Público: Alunos da instituição

Horário: 9h às 11h

08 junho – Sexta-Feira

Educação Ambiental: Plantio de Espécies Frutíferas “POMAR”

Local: Escola Manoel da Silva Oliveira - Av. Dep. Castro de Carvalho, 2002, Fonte Áurea

Horário: 9h às 11h