Semana Lilás: Poá realiza programação especial em defesa das mulheres

A Secretaria da Mulher de Poá realiza, ao longo do mês de agosto, a campanha “Poá por Todas”, em alusão ao Agosto Lilás, movimento nacional de combate à violência contra as mulheres. A programação inclui palestras, rodas de conversa, mobilizações nas ruas e ações de conscientização, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do enfrentamento à violência. As atividades contam com a participação de especialistas, voluntários e o apoio da Secretaria Estadual da Mulher, ampliando o alcance e o impacto das ações no município.

A programação em Poá começa no dia 25 de agosto, às 15 horas, com uma roda de conversa sobre saúde emocional feminina, conduzida pela psicanalista e terapeuta Nara Serrão, na sede da Secretaria da Mulher. No dia 26 de agosto, das 10 às 13 horas, será realizado um pit stop de conscientização na avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva, durante ação simultânea com diversas cidades do Estado, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher. As atividades serão encerradas no dia 29 de agosto, a partir das 18h, quando acontecem palestras sobre os direitos da mulher e defesa pessoal, na Câmara Municipal de Poá.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, lembra que todas as atividades são gratuitas e abertas à população, com foco especial no público feminino, mas também incentivando a participação de familiares, amigos e apoiadores da causa. "O objetivo das ações é disseminar informações sobre os direitos das mulheres, fortalecer a rede de proteção e reafirmar o compromisso do poder público no enfrentamento à violência contra a mulher", destaca.

