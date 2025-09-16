Semana Nacional do Trânsito 2025: SPMar intensifica ações com foco em segurança e conscientização

A Concessionária SPMar, responsável pela administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, prepara uma programação especial e intensificada para a Semana Nacional do Trânsito (SNT) de 2025, que ocorrerá de 18 a 25 de setembro.

Com foco na segurança de todos os usuários da rodovia, a SPMar promoverá diversas ações educativas nas bases do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), praças de pedágio e espaços públicos do entorno, utilizando metodologias inovadoras, como simuladores, e parcerias estratégicas, como a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a Yamaha e o SEST SENAT.

“A Semana Nacional do Trânsito é um momento crucial para reforçarmos a mensagem de que a segurança viária é responsabilidade de todos. Queremos atingir os mais diversos perfis de usuários, desde motoristas de veículos leves e caminhoneiros até motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam no entorno da rodovia”, explica Andrew Aquino, gerente de Operações da concessionária SPMar. “O objetivo é criar uma cultura de respeito e prevenção que transcenda a rodovia, impactando positivamente na segurança de todos”.

Destaques da Programação

A abertura da Semana do Trânsito no Rodoanel começará na quinta-feira (18) em Suzano onde a equipe da concessionária fará uma ação educativa voltada a motorista de carro de passeio com uso do simulador de embriaguez.

Já na sexta-feira (19), em São Bernardo do Campo, o foco será a segurança do motociclista com uma ação desenvolvida em Parceria com a Yamaha e que visa alertar da importância do uso de dispositivos de segurança para motos, com as antenas.

O fim de semana será reservado pra segurança do ciclista, com a tecnologia da realidade virtual na campanha ciclista #SejaVisto, nos SAU 1 em Itapecerica da Serra.

Na terça-feira (24) uma grande movimentação em parceria com o SEST SENAT levará ações de saúde e segurança para todos os motoristas que passarem no SAU3, em Suzano. Haverá atendimentos de aferição de pressão e glicemia, prevenção de acidentes e os óculos de simulação de embriaguez e fadiga.

Outros destaques serão as ações nas áreas sociais do entorno da rodovia, como a ação no Parque Rizzo (22) sobre os perigos de soltar Pipa na rodovia e uma ação com crianças e adolescentes no Skate Park Suzano (25). Além do Simulado de Acidente com Produtos Perigosos (21).

Todas as ações contam com apoio da PMRV e focam na segurança no trânsito, buscando, por meio dessas ações, promover uma mudança de comportamento e garantir viagens cada vez mais seguras para todos que utilizam o Rodoanel.

Semana Nacional do Trânsito - Programação SPMar

18 de setembro (quinta-feira) – Todos os públicos

Óculos, simulador, tenda e brindes.

Local: SAU3- km102.

Horário: 8h às 12h.

19 de setembro (sexta-feira) – Motociclistas: Importância do Uso da Antena

Participação: Yamaha

Local: P4 – km72 – São Bernardo do Campo

Horário: 8h às 12h.

20 de setembro (sábado) – Ciclista Seja Visto

Distribuição de brindes e coletes

Local: SAU1 – km41 Itapecerica da Serra

Horário: 8h às 12h.

21 de setembro (domingo) – Simulado de PP

Local: km93 Ribeirão Pires

Horário: 8h às 12h.

22 de setembro (segunda) – Parque do Rizzo

Distribuição de brindes e coletes

Local: Parque Rizzo - Embu das Artes

Horário: 8h às 12h.

23 de setembro (terça-feira) - Ação de Conscientização

Óculos, simulador, tenda e brindes

Local: SAU1 – km41 Itapecerica da Serra

Horário: 8h às 12h.

24 de setembro (quarta-feira) - Ação de Conscientização

Óculos, simulador, tenda e brindes

Local: SAU3 – km102 Suzano

Horário: 13h30 às 17h.

25 de setembro (quinta-feira) - Social Skate Suzano

Conscientização crianças e adolescente

SPMar - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).