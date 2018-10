“Semana Outubro Rosa” registra mais de três mil atendimentos

Mais de três mil pessoas passaram pela Praça de Eventos durante o evento denominado de “Semana Outubro Rosa” realizado pela administração municipal por meio de parceria entre as secretarias de Saúde e da Mulher, de Cultura e de Esportes, de Turismo e o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural.

O último dia de atividades aconteceu no sábado, dia 20, quando público que compareceu pôde receber diversos serviços de saúde, como a coleta de exames preventivos, orientações e avaliações, teste rápido de Hepatite C, encaminhamentos para exames de mamografia e ultrassonografia, palestras sobre nutrição e planejamento familiar, danças circulares, entre muitos outros.

Conforme informou o secretário de Saúde, Marquinhos de Indaiá a semana foi muito proveitosa. “O nosso objetivo foi alcançado que é o de conscientizar a mulher de que a prevenção de doenças, principalmente o de câncer de mama, faz toda a diferença”.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, entre todos os serviços oferecidos, o que teve maior procura foi para a realização do exame de ultrassom. O Setor de Fisioterapia também teve uma grande procura, principalmente com a auriculoterapia, que é uma técnica para usar pontos na pele da aurícula (ouvido externo) para diagnosticar e tratar dor e condições médicas do corpo.