Seminário de Oncologia do Alto Tietê ocorre na próxima semana em Poá

O 1º Seminário de Oncologia do Alto Tietê acontecerá na próxima quarta-feira, das 9 às 13 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Poá.

O evento tem como tema central a importância do trabalho multidisciplinar no atendimento de Oncologia.

A atividade será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e da Mulher, por meio do Departamento de Apoio à Mulher e encerará a programação do “Outubro Rosa” no município.

Os palestrantes convidados fazem parte da equipe da Secretaria da Saúde e da Mulher de Poá, do Hospital Santa Marcelina de Itaquera, do Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (CECAN) de Mogi das Cruzes, da Rede Feminina de Combate ao Câncer e do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC). Eles discutirão sobre o tema por meio de suas vivências e ações.

O evento será aberto ao público, porém quem necessitar de certificado é recomendado fazer inscrição, informando o nome, RG e o local de trabalho.

As inscrições podem ser feitas por meio do e-mail secretariadamulher@poa.sp.gov.br, ou pessoalmente no Departamento de Apoio à Mulher na rua: Fernando Pinheiro Franco, 141 de segunda à sexta, das 8 às 17 horas.