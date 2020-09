Seminário Diocesano vai promover 'macarronada' para arrecadar fundos

O Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus irá promover, no dia 20 de setembro, uma macarronada drive-thru para arrecadar fundos em prol do processo formativo dos futuros sacerdotes da Diocese. A retirada será das 12 às 15 horas, em diversos pontos (lista abaixo).

O valor do marmitex de macarronada é R$10,00 e os interessados poderão fazer a reserva até o dia 14 de setembro pelo telefone via whatsapp (11) 95356-1589, ou pelo QR Code impresso no cartaz. Para quem fizer o pedido pelo telefone, o pagamento pode ser realizado na retirada.

A macarronada será no dia em que aconteceria a tradicional Festa do Seminário Diocesano, que costuma reunir milhares de pessoas na Fazenda Tabor sempre no 3º domingo do mês de setembro, que neste ano foi cancelada devido pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Pontos de retirada: os endereços das paróquias estão no site da Diocese (http://diocesedemogi.org.br/paroquias.php )

Arujá

- Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Parque Rodrigo Barreto);

Ferraz de Vasconcelos

- Paróquia Nossa Senhora da Paz (Centro);

Guararema

- Paróquia Nossa Senhora da Escada – Igreja de São Longuinho (Freguesia da Escada);

Itaquaquecetuba

- Paróquia Santa Rita de Cássia (Jardim Odete);

Mogi das Cruzes

- Seminário Sagrado Coração de Jesus (Fazenda Tabor);

- Paróquia São José Operário (Vila Mogilar);

- Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque (Brás Cubas);

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Vila Jundiaí);

- Paróquia Santa Cruz – Capela do Ribeirão (Taiaçupeba);

- Comunidade Cristo Ressuscitado (Rodeio);

Poá

- Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Centro);

Salesópolis

- Paróquia Nossa Senhora dos Remédios (Distrito de Remédios);

Santa Isabel

- Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Cruzeiro);

Suzano

- Paróquia Nossa Senhora Mãe do Redentor (Vila Amorim);