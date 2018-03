Seminário discute Saúde da Mulher em Poá

Poá realizou nesta sexta-feira (9), no Cantinho da Melhor Idade, o Seminário “Saúde da Mulher”. A atividade faz parte do calendário de atividades para comemoração do "Mês da Mulher". O secretário da Saúde e da Mulher e vice-prefeito da cidade, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, participou do evento e comentou sobre a importância de alertar o público feminino sobre hábitos de vida fomentando o incentivo ao cuidado da saúde de forma integral, todos os dias do ano.

“Importante ressaltar que os participantes do seminário tiveram uma manhã repleta de muito aprendizado, isso porque além da questão da Saúde da Mulher, a discussão envolveu diversos assuntos, inclusive contamos com a presença na atividade de profissionais do Hospital das Clínicas”, comentou Marquinhos Indaiá.

Durante todo o mês serão oferecidas na cidade palestras, oficinas, debates e atendimento especial de saúde. “Serão momentos importantes de celebração e que certamente vão ampliar o conhecimento quanto às muitas demandas que envolvem a mulher”, acrescentou o secretário Marquinhos Indaiá.

Nos próximos dias 15, 22 e 29 de março, às 14 horas, será realizada Tricoterapia, no Departamento da Mulher ( Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 ). Já no dia 27 de março Oficina do Laço Branco. Ainda durante o mês serão realizadas palestras em escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio abordando o tema “Automutilação de Adolescentes”. Também serão ministras palestras em entidades e órgãos públicos sobre o tema “Gêneros e Masculidades”.

“São agendas importantes que têm como propósito a conscientização da importância do papel da mulher e a promoção da igualdade entre homens e mulheres em todos os seus aspectos. Hoje a mulher tem tomado seu espaço e realizado grande ações e isso precisa ser reconhecido”, concluiu Marquinhos.