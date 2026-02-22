Serviço terceirizado de coleta de lixo retira 30 mil toneladas por mês no Alto Tietê

As prefeituras do Alto Tietê terceirizam o serviço de coleta de lixo. São, em média, cerca de 30 mil toneladas por mês. Os dados foram divulgados pelas cidades da região.

A Prefeitura de Suzano informou que, por mês, são recolhidas cerca de 8 mil toneladas de lixo, que são enviadas ao Aterro Sanitário em Jambeiro.

O serviço na cidade é realizado por meio de empresas concessionárias desde a década de 1970.

Recentemente, a cidade ficou seis dias sem a coleta de lixo por conta de uma falha da Renova Suzano, antiga responsável pelo serviço.

A Prefeitura notificou a empresa e, depois de dias sem um posicionamento oficial, fechou um contrato emergencial com a Troupe Brasil Ltda, que fará todo o serviço pelos próximos seis meses.

A administração deve abrir licitação para definir a empresa que ficará fixa.

Além da coleta de lixo, a empresa é responsável pelos ecopontos e serviços de zeladoria na cidade, como roçagem e varrição.

No domingo passado (15), a Prefeitura de Suzano oficializou o cronograma da nova empresa de coleta domiciliar de lixo, com a definição dos bairros atendidos em cada dia da semana e seus respectivos períodos, diurno ou noturno.

A medida, coordenada pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos em parceria com a Troupe Brasil Ltda., estabelece rotas fixas às segundas, quartas e sextas-feiras; terças, quintas-feiras e sábados; além de atendimentos diários em áreas específicas e coleta aos domingos na região central.

A organização busca garantir regularidade no serviço, evitar acúmulo de resíduos nas vias públicas e orientar a população quanto ao melhor horário para disponibilizar o lixo nas calçadas. A recomendação é que os sacos sejam colocados pouco antes da passagem do caminhão, devidamente fechados e acondicionados.

Coletas diárias e especiais

O centro de Suzano possui coleta diária no período noturno e atendimento aos domingos nas ruas centrais da cidade. Os condomínios prediais implantados no município contam com coleta diária noturna, enquanto condomínios horizontais seguem programação alternada no período diurno. A administração municipal orienta que os moradores acompanhem o cronograma correspondente ao seu bairro e contribuam com a correta disposição dos resíduos, fortalecendo as ações de limpeza urbana em todo o município.

A retomada dos serviços de coleta domiciliar em Suzano, viabilizados pela contratação emergencial da empresa Troupe Brasil Ltda., alcançou as três regiões da cidade e garantiu, até este domingo, a retirada de quase 4 mil toneladas.

região

Em Mogi das Cruzes, a Prefeitura informou que o serviço é realizado pelo Consórcio Mogi Limpa, que foi o vencedor da licitação realizada em 2022. A média mensal de recolhimento de lixo é de 12 mil toneladas por mês.

O contrato com o consórcio prevê a prestação de serviços de limpeza urbana, coleta, transferência e destinação dos resíduos sólidos domiciliares.

Os resíduos coletados são destinados a um aterro sanitário legal e regularizado, localizado em Jambeiro. Todo o serviço é de responsabilidade do consórcio.

A Prefeitura de Itaquá informou que a coleta de lixo na cidade é realizada por uma empresa terceirizada, que foi contratada conforme a legislação vigente e acompanhada pela fiscalização da administração. Na cidade, é recolhido, em média, 7 mil toneladas de resíduos por mês.

A coleta é realizada, de acordo com a Prefeitura, de forma regular, com o objetivo de manter a limpeza urbana e garantir a qualidade de vida da população.

Após a coleta do lixo, os resíduos são encaminhados ao CDR Pedreira, local licenciado para a destinação final de resíduos sólidos.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que o serviço é acompanhado pela Secretaria de Serviços Urbanos. Além da coleta, é realizado recolhimento de resíduos verdes, remoção de entulhos descartados irregularmente nas ruas e por outros serviços que garantem a limpeza da cidade.

Atualmente, a cidade recolhe aproximadamente 400 toneladas por mês de resíduos sólidos. O município tem um contrato específico para o manejo de resíduos.

A Prefeitura de Biritiba Mirim disse recolher cerca de 600 toneladas de lixo por mês. O trabalho é feito por meio de concessão. O lixo coletado pela empresa é enviado a um aterro sanitário licenciado, localizado em Santa Isabel.