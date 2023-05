Serviços da 'Operação Tapa Buraco' avançam em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) iniciou nesta quarta-feira (17/05) em mais uma via, os trabalhos da ‘Operação Tapa Buraco’. Desta vez, a avenida João Pekny, principal rua que dá acesso a diversos bairro do município começou a ser contemplada. De acordo com a Pasta, os trabalhos para a recuperação das vias têm avançado para abranger todo o município.

Segundo o responsável pela SSU, Marcio Borzani, a ‘Operação Tapa Buraco’ que já foi realizada em todo trecho da rodovia João Afonso Castellano (SP-66) que fica dentro do município e também na Rua Tremembé no Jardim Pinheiro, chegou à avenida João Pekny. “A recuperação asfáltica de toda esta via será realizada. Estamos seguindo um cronograma de trabalho, e nos próximos dias, os serviços chegarão a outras localidades”, disse.

Para a prefeita Marcia Bin, a Operação é de extrema importância. “Sabemos da necessidade de reparar os buracos nas vias da cidade, principalmente após o longo período de chuvas que contribuiu com a deterioração do asfalto”, finalizou.