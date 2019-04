Serviços essenciais e parques atendem a população no feriado pelo Dia do Trabalho

A Prefeitura de Mogi das Cruzes não terá expediente nesta quarta-feira (1°), devido ao feriado pelo Dia do Trabalho. O atendimento administrativo volta ao normal na quinta-feira (2/5). Os serviços essenciais atenderão a população normalmente durante o feriado e espaços municipais estarão disponíveis para atividades de lazer.

Os parques Centenário e Leon Feffer estarão abertos das 7 às 18 horas. Já o Parque da Cidade terá funcionamento das 7 às 19 horas. Os três espaços contam com ampla estrutura para a prática de atividades físicas, esportivas e para o lazer das famílias.

Na área da saúde, as UPAs 24 horas do Rodeio (avenida Pedro Romero s/nº) e do Oropó (avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) atenderão a população para casos de urgência e emergências. As unidades 24 horas de Jundiapeba e Jardim Universo, o Pró-Criança, que fica no Mogilar, e o Ambulatório Infantil do Hospital Municipal, no distrito de Braz Cubas, também atenderão normalmente a população. Para remoção de pacientes, a Cure 192 funcionará ininterruptamente.

Para quem deseja fazer compras, o Mercado Municipal funcionará nesta sexta-feira das 7 às 12 horas. As feiras livres funcionarão normalmente para atender a população.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização manterão o atendimento 24 horas para casos como Lei do Silêncio e Lei Seca, entre outras. O telefone para denúncias é o 153. Para informações relativas ao trânsito de veículos, o telefone é o 0800 77 30 194, enquanto o Semae atenderá emergências como falta de água e vazamentos pelo telefone 115.