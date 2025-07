Serviços essenciais funcionarão normalmente nesta quarta-feira, feriado de 9 de julho

A Prefeitura de Mogi das Cruzes não terá expediente nesta quarta-feira (09/07), devido ao feriado em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932. O atendimento ao público voltará ao normal na quinta-feira (10/07), às 8 horas. Os serviços essenciais, no entanto, funcionarão durante o feriado.

Quem quiser aproveitar o feriado para fazer compras no Mercado Municipal deve ficar atento ao horário diferenciado de atendimento. Nesta quarta-feira, local funcionará das 7h às 12 horas. Já na quinta-feira, o expediente será normal: das 7h às 18 horas. As feiras livres e o Mercado do Produtor terão atividades regulares durante feriado.

Os mogianos também poderão visitar os parques municipais, que funcionarão normalmente neste período, como opções de lazer e entretenimento. O Leon Feffer abre das 8h às 17h. Já o Parque Centenário e o Parque da Cidade funcionam das 7h às 18h. Voltado a práticas esportivas, o Parque Airton Nogueira, no Nova Mogilar, receberá os frequentadores das 7h às 22h.

Na área da Saúde, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal vai funcionar todos os dias. A unidade tem entrada pela rua Gutterman, 577, em Braz Cubas. O Pró-Criança (rua Manoel de Oliveira, 30, Mogilar) também atenderá ininterruptamente a população. Se necessário, a Cure 192 estará em operação para remoção de pacientes.

Em caso de outras situações de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas do Rodeio (avenida Pedro Romero s/nº); Oropó (avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) e Jundiapeba (rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha), além do Pronto Atendimento do Jardim Universo (Rua Dom Luiz de Souza, 136) e do Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Mogi (Rua Barão de Jaceguai, 1148, Centro), operam de forma ininterrupta, 24 horas.

O atendimento da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas será mantido pelo telefone 153 para denúncias e reclamações sobre as legislações municipais, além de casos de urgência e emergência.

A coleta de lixo também segue o cronograma normal para cada bairro durante o período e o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) atenderá emergências, como falta de água e vazamentos, pelo telefone 3786-1400.

