Serviços essenciais funcionarão normalmente no feriado em Mogi

Por conta do aniversário de 465 anos de Mogi das Cruzes, a Prefeitura de Mogi das Cruzes não terá expediente na segunda-feira, dia 1º de setembro. O atendimento ao público voltará ao normal na terça-feira (2/9), às 8 horas. No entanto, os serviços essenciais funcionarão durante o feriado prolongado.

O Mercado Municipal atenderá os consumidores no sábado (30/8), das 7h às 16h, e no domingo (31/8) e segunda-feira (1º/9), das 7h às 12h. As feiras livres e o Mercado do Produtor terão atividades regulares durante todos os dias.

Em Mogi das Cruzes os parques fecham às segundas-feiras para manutenção. No aniversário da cidade, porém, o Parque Centenário abrirá excepcionalmente, recebendo o público das 7h às 18h. Já o Leon Feffer estará fechado no dia 1º de setembro.

Voltado a práticas esportivas, o Parque Airton Nogueira, no Nova Mogilar, abre às 7h e fecha às 22 horas. Apenas no domingo, dia 31 de agosto, o funcionamento será das 7h às 18h. Já o Parque da Cidade funcionará todos os dias, das 7h às 18h.

Na área da Saúde, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal vai funcionar todos os dias. A unidade tem entrada pela rua Gutterman, 577, em Braz Cubas. O Pró-Criança (rua Manoel de Oliveira, 30, Mogilar) também atenderá ininterruptamente a população. Se necessário, a Cure 192 estará em operação para remoção de pacientes.

Em caso de outras situações de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas do Rodeio (avenida Pedro Romero s/nº); Oropó (avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) e Jundiapeba (rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha), além do Pronto Atendimento do Jardim Universo (Rua Dom Luiz de Souza, 136) e do Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Mogi (Rua Barão de Jaceguai, 1148, Centro), operam de forma ininterrupta, 24 horas.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas manterão o atendimento ao público pelo telefone 153 para denúncias e reclamações sobre as legislações municipais, além de casos de urgência e emergência.

A coleta de lixo também segue o cronograma normal para cada bairro durante o período e o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) atenderá emergências, como falta de água e vazamentos, pelo telefone 115.