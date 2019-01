Serviços Urbanos de Poá realiza zeladoria em diferentes bairros

As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) estão em diferentes bairros realizando limpeza e manutenção. São ações de varrição, capinação, pintura, recolhimento de lixo e entulho. Os trabalhadores passaram pelas ruas Domingos Neto, Rio Grande do Sul e Benedito Estancial, na Vila Lúcia; ruas Waldemar Aquilino de Freitas e Guaíra, na Vila Perracine; ruas Visconde Aguiar de Toledo, Visconde de Parnaíba, Barão de Juparanã, Barão de Aguiar Vallim e Barão de Almeida Vallim, no Jardim Medina; avenidas Adutora e Campo Grande e Terminal Rodoviário, no Jardim Nova Poá; ruas Espanha, Dom Manoel e Campo Santo, no Jardim Obelisco; ruas Santos, Itatiba, Conchas e Coronel Benedito de Almeida, no Jardim Odete; Rua São José, no Jardim Itamarati; e passagem subterrânea e Avenida Nove de Julho, na região central.

A Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) reforça que tem realizado um trabalho em toda a cidade.

“Para manter o município limpo e longe de focos de doenças, além de a prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação dos poaenses é importantíssima”, disse o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta.

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Poá explica que jogar lixo doméstico ou entulho em locais públicos e em terrenos baldios pode resultar em multa.

A equipe de fiscais, ao receber uma denúncia, primeiro realiza o trabalho de orientação e notificação. Se o problema ainda continuar ocorrendo é registrada a intimação. E por último, já que todas as outras tentativas de atuação não obtiveram sucesso, é aplicada a multa.

O munícipe que perceber despejo irregular deve denunciar imediatamente à administração municipal pelos canais ouvidoria@poa.sp.gov.br, (11) 46348803, e 08007603000. As denúncias também podem ser feitas no Departamento de Fiscalização, na Rua Deputado Cunha Bueno, 433 – Centro ou pelo telefone: (11) 4634-8833.