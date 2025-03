Serviços Urbanos faz força-tarefa de zeladoria durante o Carnaval

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria trabalharam ao longo de todo o feriado de Carnaval, com serviços de manutenção em diversos pontos da cidade. A região central recebeu atenção especial, porém outros locais também foram alvo de trabalhos de zeladoria. Só no Centro, foram utilizadas cerca de 16 toneladas de asfalto, para tapar uma média de 80 buracos.

Já as equipes da limpeza pública estiveram em pontos como a Via Perimetral, avenida das Orquídeas, Parque Olímpico, Vila Ressaca, avenida Júlio Simões, Cemitério da Saudade, avenida Braz de Pina, Conjunto Jefferson, Jardim Aeroporto I e II, Jardim Santos Dumont I, II e III, Jardim Esperança, Jardim Layr e o CDHU do Jardim Bela Vista, em Cezar de Souza.

As equipes também atuaram de prontidão em locais que receberam público por conta das celebrações de Carnaval, como é o caso da Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, no Centro e também Sabaúna. Houve ainda atuação das equipes de iluminação pública, que trabalharam com agilidade no restabelecimento de pontos que ficaram temporariamente sem fornecimento.

Desde o início do ano, a Secretaria vem trabalhando em diversas frentes, para atacar os principais problemas relacionados à zeladoria pela cidade, atendendo a demandas e também situações que as próprias equipes foram identificando. As equipes também atuaram ativamente nos mutirões em apoio à Operação Verão, em locais como Jundiapeba, Cezar de Souza e Botujuru. Outro local que recebeu atenção especial foi o Parque Centenário.

De forma associada, estão sendo feitos trabalhos de desassoreamento nos principais rios e córregos da cidade. O objetivo é aumentar a vazão dos cursos d´água, dando melhor escoamento às águas pluviais e, por consequência, diminuindo os riscos de alagamentos. Já receberam os serviços o Córrego dos Canudos, Córrego dos Corvos, Rio Jundiaí e Ribeirão Ipiranga. Os trabalhos neste momento estão concentrados no Córrego Oropó.