Servidores recebem protetor solar na região; dermatologista traz orientações sobre produto

O verão ainda não se firmou totalmente no Alto Tietê, mas a previsão é que um mormaço e até sol intenso se estabeleça na região nos próximos dias. Com o calor se aproximando, as prefeituras pensando em seus funcionários distribuem filtro solar para proteção contra os raios ultravioletas.

O produto protege a pele dos raios solares e a mantém mais jovem, iluminada e saudável, além de evitar rugas, linhas de expressão e o envelhecimento precoce da pele.

Em média, as cidades gastam mais de R$ 15 mil com protetor solar. Os dados são de Suzano, Itaquaquecetuba, Santa Isabel e Guararema.

Em Suzano cerca de 600 servidores municipais fazem o uso do filtro solar diário. A distribuição é ofertada em frascos individuais ou em um galão coletivo.

Os servidores contemplados atuam em ambiente externo das Secretarias de Administração, de Manutenção e Serviços Urbanos, de Transportes e Mobilidade Urbana, de Segurança Cidadã e de Saúde.

A administração municipal adquire protetor solar por meio de certame licitatório conforme a necessidade. Em média, uma unidade custa R$ 12. O fornecimento ocorre sempre que solicitado, porém no verão os pedidos tendem a ser mais frequentes. O preço do produto multiplicado pela quantidade de servidores gera em média um gasto de mais de R$ 7,2 mil à Prefeitura.

Itaquaquecetuba destina R$ 5 mil ao ano para a compra de protetor solar para os funcionários, a compra é feita por meio de licitações.

A Secretaria de Serviços Urbanos disponibiliza frascos de protetor em sua sede e o item fica à disposição de todos os servidores. O mesmo procedimento é feito com os servidores terceirizados. A pasta orienta os funcionários sobre o uso diário do protetor, “especialmente antes de irem as ruas”.

Santa Isabel disponibiliza uma unidade para cada um dos 50 servidores. Todos os funcionários que ficam expostos ao sol recebem o protetor. É orientado repor de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas em casos de transpiração excessiva. A Prefeitura gasta aproximadamente de R$ 1800,00. O fornecimento é disponibilizado todos os meses para os funcionários.

Poá fornece protetor solar para 100 funcionários da secretaria de Serviços Urbanos que são divididos em cinco equipes. O frasco fica sob a responsabilidade dos coordenadores de cada equipe, que os acompanham durante todo o dia. É orientado o retoque a proteção ao menos três vezes ao dia. O fornecimento do protetor solar é feito durante todo o ano.

Guararema realiza a entrega de protetor solar para os seus funcionários que trabalham no tempo, incluindo setor de Obras, Trânsito, Saúde, Monitores de Alunos, Atividades Esportivas, e todas as outras áreas que necessitam. O uso e a entrega ocorrem de acordo com a necessidade.

De janeiro a dezembro de 2022 a Prefeitura adquiriu 100 potes de protetor solar, de 120g, ao valor total de R$ 1.069,37.

O órgão também exige a entrega de protetor solar para funcionários de empresas terceirizadas que necessitem.

Servidores da Prefeitura de Mogi das Cruzes e do Semae que atuam expostos à radiação solar de forma não eventual recebem protetor solar, de acordo com as normas de segurança no trabalho e com as recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Os cuidados devem ser tomados em qualquer período do ano, já que há incidência de raios solares também em dias nublados e no inverno.

Quanto às orientações para uso, isso depende de vários fatores, tais como duração estimada da proteção 2h, 4h, 6h (isso é informado pelo fabricante). “Nos dias quentes, em que a transpiração é maior, o intervalo precisa ser reduzido. Se a atividade tem exigência de esforço físico, também deve ser menor o intervalo.Em alguns casos, também há fornecimento de repelente”.

Arujá disponibiliza o filtro solar e repelente para todos os servidores que necessitam. Os agentes de trânsito também recebem uniforme com proteção para os braços (manguito) e cobertura, além de protetor solar. A Guarda Civil Municipal (GCM) também tem uniforme e cobertura para a cabeça. A Secretaria de Saúde forneceu a eles também protetor solar, que está à disposição dos servidores.

Orientações

Com a aproximação do verão de altas temperaturas, a dermatologista Paula Noronha orienta como escolher o filtro solar adequado para proteger o rosto do sol e como fazer as aplicações corretas.

Como uma grande diversidade do produto no mercado, surgem diversas dúvidas dos consumidores: Quais escolher? Onde aplicar o protetor? Quantas vezes repor? Excesso de exposição solar causa que tipo de doença?

Diário de Suzano : Qual a importância de utilizar o filtro solar no verão?

Paula: Muitos acham que a aplicação do filtro solar é apenas quando vai na praia, mas o correto é o uso contínuo diariamente, mesmo se não houver sol. Pessoas que ficam expostas as luzes artificiais, de telas, computador e lâmpada, também estão sujeitas a queimaduras por raios ultravioleta (UV).

DS: Qual o fator de protetor solar indicado?

Paula: O FPS (Fator de protetor Solar) indica a quantidade de tempo que a pessoa pode ficar exposta ao sol sem se queimar. Por isso, a recomendação é utilizar o filtro com FPS acima de 50. Desta forma pode ficar mais tempo exposto à luz solar sem sofrer queimaduras. É indicado o mesmo fator para todas as idades. O que muda é o tipo de pele que será aplicado. Pele mais oleosa deve usar o filtro que indica "óleo free”.

DS: Qual a quantidade ideal de filtro solar no dia ? Quantas vezes deve ser reaplicado?

Paula: A quantidade de protetor é baseada na regra dos três dedos. Estica o dado indicador, do meio e anelar e faz uma linha em cima deles. Essa é a quantidade exata para aplicar no rosto, colo e pescoço. O ideal é reaplicar o filtro de duas ou três horas por dia. Toda vez que reaplica é orientado a repassar a mesma quantidade.

DS: O filtro pode ser aplicado em cima de maquiagem ?

Paula: Sim. Pode ser aplicado em cima da maquiagem caso a pessoa não tenha possibilidade de retirar os produtos antes da próxima aplicação.

DS: Quais doenças podem surgir com o excesso de exposição à luz solar?

Paula: O Brasil registra bastante casos de câncer de pele porque o país está localizado na zona subtropical, com presença constante de sol durante o ano. O excesso da luz solar pode causar câncer de pele, piorando o quadro das pessoas que têm melasma no rosto.

DS: A exposição ao sol pode piorar o quadro de acne?

Paula: O protetor solar protege dos raios ultravioletas, ao passar uma fina camada em cima da acne já protege evitando que ao estourar crie mancha na pele.