SESI-SP irá distribuir refeições gratuitas em Suzano, Mogi e Ferraz

A partir desta sexta-feira, 8 de maio, o SESI-SP distribuirá refeições gratuitas para comunidades carentes de Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Suzano. Por dia, serão produzidas 9.600 refeições para atender 42 entidades sociais, que se encarregarão de fazer a entrega para as famílias mais necessitadas.

De segunda-feira a sábado, a população receberá refeições completas com arroz, feijão, proteína e legumes. A iniciativa será realizada durante todo o mês de maio e está concentrada nas cidades da Região onde funcionam escolas do SESI-SP, que é o braço social da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

“A produção das refeições é uma das contribuições da indústria regional para ajudar no enfrentamento dessa pandemia e para que as famílias possam enfrentar melhor esse período difícil. A estrutura das escolas, que estão sem os alunos, será direcionada para garantir às famílias em maior vulnerabilidade social uma alimentação saudável, fundamental para a condição de saúde”, afirma José Francisco Caseiro, diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê.

Em Ferraz de Vasconcelos, a escola do SESI-SP vai produzir 1.800 refeições/dia, as quais serão entregues para 9 entidades assistenciais. Em Mogi das Cruzes, a alimentação vai ser produzida nas cozinhas das escolas da Vila Oliveira e do CAT Nadir Dias de Figueiredo (em Braz Cubas), sendo 1.800 refeições/dia por unidade, destinadas para 15 projetos sociais. Em Suzano, serão 4.200 refeições/dia elaboradas no CAT Max Feffer e distribuídas para 18 entidades.

As entidades e projetos sociais atendidos pela iniciativa deverão retirar diariamente as refeições nas escolas e, na sequência, entregar para a população sem gerar aglomerações. A capacidade de cumprir essa logística foi um dos requisitos adotados pelo SESI-SP na seleção dos parceiros dessa iniciativa, assim como a legalidade da instituição e a vulnerabilidade das famílias assistidas.

Para garantir o isolamento, a direção do SESI-SP montou um cronograma de retirada das refeições das 10h30 às 12h30, com horários agendados para cada entidade. Pelo menos 100 profissionais estarão envolvidos diretamente nesta empreitada.

“Como os alunos estão em férias escolares e, em breve, começarão a ter aulas à distância, vamos aproveitar a mão de obra de auxiliares, cozinheiros e nutricionista neste projeto para atender as famílias, que receberão refeições balanceadas e preparadas em cozinhas que atendem todas as boas práticas de higiene e segurança alimentar”, ressalta Carlos Frederico D Avila de Brito, diretor de Centros de Atividades do SESI-SP.

ESTADO

O projeto da indústria paulista para ajudar os mais necessitados nesta fase aguda da pandemia de Covid-19 começou em 24 de abril, na Capital. A partir desta quinta-feira, 7 de maio, a iniciativa é ampliada para todas as cidades do Estado que têm escolas do SESI-SP, num total de 108 municípios. Serão produzidas 4 milhões de refeições até o final de maio, ou seja, 230 mil por dia. Para atender esse volume, serão utilizados 441,6 mil quilos de arroz, 331,2 mil quilos de feijão, 828 mil quilos de proteína (carne e frango) e 110,4 mil quilos de legumes.