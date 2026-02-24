Sessão Solene concede Colar de Honra ao Mérito Legislativo a Valdemar Costa Neto

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realiza, no próximo dia 27 de fevereiro, às 10 horas, no Plenário Juscelino Kubitschek, uma sessão solene para a outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo ao presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, por iniciativa do deputado e presidente da Casa, André do Prado.

A cerimônia tem como objetivo reconhecer a trajetória política e os serviços prestados à vida pública por Valdemar Costa Neto, que foi deputado federal por seis mandatos e é atualmente presidente nacional do Partido Liberal (PL), legenda que se consolidou como o maior partido político do Brasil.

Nascido na cidade de São Paulo, em 11 de agosto de 1949, Valdemar Costa Neto é filho de Waldemar Costa Filho, que exerceu quatro mandatos como prefeito de Mogi das Cruzes, e de Emília Caran Costa.

Formou-se em Administração de Empresas pela Universidade Brás Cubas (UBC), em Mogi das Cruzes. Eleito deputado federal pela primeira vez em 1990, exerceu seis mandatos na Câmara dos Deputados, até 2013.

Desde 2000, está à frente do Partido Liberal (PL), que atualmente possui ampla representatividade nacional, com governadores, vice-governadora, deputados federais e estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e milhares de vereadores em todo o país.

Atualmente, o PL tem representatividade nacional com 2 governadores, 1 vice-governadora, 87 deputados federais, 130 deputados estaduais, 525 prefeitos, 517 vice-prefeitos e 4.942 vereadores.

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo é uma das mais altas honrarias concedidas pelo Parlamento paulista, destinada a personalidades que se destacaram por relevantes serviços prestados à sociedade e ao Estado.

A solenidade contará com a presença de autoridades, parlamentares, representantes da sociedade civil e convidados, reforçando o papel institucional da Assembleia Legislativa no reconhecimento de personalidades que contribuíram para a história política e social do Brasil.

