Sete cidades da região registram 53 trocas de urnas eletrônicas

Pelo menos, 53 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas no Alto Tietê. Dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) apontam que o Estado realizou 120 trocas. Ou seja, a região representa 55,83% do total.

Levantamento feito pelo DS, com informações obtidas nas zonas eleitorais do Alto Tietê, mostram que Itaquaquecetuba foi a cidade com o maior número de substituições de urnas eletrônicas. Pelo menos, 15 equipamentos foram trocados, em razão de defeitos.

Em seguida, vem Suzano, com 10. A 181ª Zona Eleitoral registrou a troca de seis urnas, enquanto que, a 415ª Zona Eleitoral precisou fazer a substituição de quatro. Além disso, as zonas eleitorais de Suzano contabilizaram, ao menos, 27 reclamações. A maior parte por defeito nos botões.

Em relação à quantidade de urnas trocadas, Poá aparece em terceiro lugar. Foram nove substituições. Em Santa Isabel, foram seis; Ferraz de Vasconcelos, com cinco. Arujá e Salesópolis totalizaram quatro trocas cada.

No levantamento, a reportagem não obteve dados referentes aos municípios de Biritiba Mirim, Guararema e Mogi das Cruzes. Até às 19 horas, funcionários das zonas eleitorais destas regiões não haviam divulgado quaisquer dados parciais ou totais de substituições de urnas eletrônicas.