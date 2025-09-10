Sete estudantes do Alto Tietê são selecionados para o programa de intercâmbio do Governo do Estado

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) liberou a lista com os 500 estudantes da rede estadual de ensino que integram o primeiro grupo de intercambistas do programa Prontos pro Mundo em 2026. Entre esses, sete deles são do Alto Tietê. O programa é a oportunidade de alunos da rede pública estadual viajarem três meses para países de língua inglesa, como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.

A cada seleção do Prontos pro Mundo, os alunos são alocados em duas listas. A primeira delas, a classificação por municípios, e a segunda, com vagas remanescentes, de classificação geral por pontuação. É por isso que Piraju tem três alunas selecionadas para o intercâmbio do Governo do Estado.

Beatriz Lima da Silva, estudante classificada na lista de municípios e representante de Itaquaquecetuba, está matriculada na Escola Estadual Professor Cícero Antonio de Sá Ramalho. Ela será a primeira pessoa de sua família a viajar de avião e visitar outro país. "Eu sempre gostei de inglês, costumo ler livros e assistir filmes sem legenda. Fiz vários cursos na plataforma Speak e acho que teria facilidade em me comunicar numa viagem”, conta a aluna sobre a sua preparação.

A classificação com os todos os 500 alunos do estado e 19 da região Central está disponível no portal da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e no site do programa. A cada ano, o programa de intercâmbio do Governo do Estado leva 1.000 estudantes para uma experiência de três meses em high school (etapa semelhante ao Ensino Médio) a países de língua inglesa, como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.

Concorreram às 500 vagas do intercâmbio 26 mil estudantes matriculados na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual.

Foram classificados para a prova de seleção, os alunos que:

Estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio em 2025;

Fizeram o Saresp em 2024, no 9º ano do Ensino Fundamental;

Tiveram ao menos 90% de frequência no ano passado; e

Obtiveram certificado nível 3 (ou superior) do curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.

Este ano, a Educação expandiu a possibilidade de participação nas provas para alunos que estavam matriculados no Ensino Fundamental em redes municipais paulistas e agora estudam na rede estadual. Após a etapa da prova, os estudantes aprovados passaram por outras fases que envolveram, por exemplo, a avaliação das notas do primeiro semestre deste ano.

As primeiras viagens do Prontos pro Mundo aconteceram no primeiro semestre deste ano; 410 estudantes já embarcaram, ficaram três meses na Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido e já retornaram ao Brasil e para suas escolas, 40 embarcaram para a Austrália em julho, 160 para o Canadá entre o final de agosto e a última sexta-feira (5) e 132 para o Reino Unido, também nas últimas duas semanas, totalizando 332 intercambistas fora do Brasil neste momento. Há, ainda, embarques para a Nova Zelândia e Austrália previstos para o fim de setembro e início de outubro.

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais. Em razão do prazo por recursos, as listas abaixo podem sofrer alterações.