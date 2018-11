Setembro registra maior número de mortes no trânsito da região

Dados do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (Infosiga) apontam 22 mortes ocorridas nas vias do Alto Tietê, no mês passado. Os municípios de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano foram responsáveis por 68,1% dos casos, sendo cinco mortes em cada cidade durante o mês de setembro- período mais violento do ano, ficando apenas atrás dos meses abril e julho, quando a região registrou 21 mortes. Das 22 ocorrências, 10 foram à noite e 54,4% verificados durante o final de semana, entre sábado e domingo. Em metade dos casos, o condutor foi a vítima fatal.

Outros três acidentes ocorreram em Guararema, dois em Arujá e um em Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel. Os municípios de Biritiba Mirim, Poá e Salesópolis não registraram ocorrências no trânsito, no mês passado. As vítimas fatais do sexo masculino são a maioria, representando 72,7% dos casos. Apenas cinco mulheres morreram nas vias do Alto Tietê, sendo duas em Itaquá e Suzano e uma em Mogi.

Os atropelamentos, choques e colisões são responsáveis por 81,6% dos acidentes, com seis ocorrências em cada tipo. Além das mortes dos condutores, seis pedestres e quatro passageiros também morreram. O segundo período do dia mais violento é a tarde, com oito registro, outros dois durante a madrugada e um de manhã.

Entre os tipos de veículos, os automóveis são a maioria em 31,8% dos casos. Motocicletas e pedestres aparecem em seguida, vitimando outras seis pessoas, cada. A faixa etária adulta é a principal acometida pelos acidentes de trânsito.

No mês de setembro, dez pessoas morreram entre os 18 e 39 anos. Outras quatro vítimas tinham idades entre 40 e 59 anos, e três entre 65 e 74 anos ou de 0 a 17 anos. As vias municipais foram o cenário dessas mortes em 59% dos óbitos. Porém, a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) foi a via que mais matou no Alto Tietê, neste mês, vitimando quatro pessoas entre os trechos de Arujá, Santa Isabel e Guararema. A Estrada do Keida Harada, em Suzano, também se destaca com três vítimas fatais. A Avenida Presidente Castelo Branco, em Mogi, e a Rodovia Ayrton Senna registraram outros quatro óbitos, sendo dois em cada via. As mortes ocorridas no mesmo dia do acidente são 68,1% dos casos; quatro pessoas morreram em um período de sete dias, após a ocorrência, e duas outras vieram a falecer em até 30 dias.