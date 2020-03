Shopping da região deixam a critério de lojistas decisão sobre fechamento de estabelecimentos

Os shoppings do Alto Tietê deixaram a critério dos lojistas a opção de abrirem os seus respectivos estabelecimentos. Os horários seriam das 10 às 22 horas, ou das 12 às 20 horas. Em entrevista coletiva à imprensa, o governador João Doria (PSDB) recomendou que, entre 19 e 23 de março, os centros comerciais parem as atividades, e fiquem fechados até 30 de abril.

Na região, há três centros comerciais: Itaquá Garden Shopping, Mogi Shopping e Suzano Shopping. Desses, o único a operar em novo horário será o itaquaquecetubense.

Em nota, o Grupo Tenco disse que, entre as medidas de prevenção, está o funcionamento temporário em horário diferenciado com lojas, quiosques e âncoras, operando das 12 às 20 horas.

“O momento é extremamente relevante e está sendo acompanhado permanentemente pelo nosso Grupo através de um comitê montado exclusivamente para estudar as melhores medidas de segurança para todos que trabalham e frequentam os nossos empreendimentos”, destaca Fabricio Amaral CEO da Tenco.

Os shoppings de Mogi e Suzano vão funcionar em horário normal, a princípio. Em nota, as assessorias dos empreendimentos reiteraram que mantém o monitoramento ao que se refere ao coronavírus, e a cada evolução sobre as orientações, buscarão se ajustar, adotando novas medidas e procedimentos, que serão compartilhados com a sociedade.

Doria

Durante a coletiva que recomendou o fechamento dos shoppings da Região Metropolitana de São Paulo, o governador João Doria pontuou que solicitou aos empregadores que não demitam seus funcionários. O tucano, ainda, afirmou: "que empregadores não se precipitem e criem condições para que os funcionários sejam preservados".