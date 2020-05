Shoppings buscam alternativas para minimizar impacto de pandemia

Os shoppings centers das cidades da região buscam alternativas para minimizar o impacto da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Um dos objetivos é manter os lojistas.

O Suzano Shopping informou que desde o início da quarentena, apenas uma loja solicitou o encerramento do contrato. O centro de compras não dispõe, no momento, de dados sobre prejuízos no período de isolamento social, implantado pelas autoridades governamentais por recomendação de especialistas da área médica e da Ciência, e que resultou na suspensão das atividades de diversos segmentos da economia na cidade, Estado e Brasil.

“Neste período, porém, em apoio aos lojistas e à comunidade, o Suzano Shopping tem colocado em prática alternativas como vendas por meio do sistema de drive-thru, que é rápido, fácil e seguro, para consumidores, que voltaram a ter opções para realizar suas compras”, informou.

O drive-thru, por exemplo, foi implantado em caráter especial na semana que antecedeu o Dia Das Mães. Com a grande aceitação dos clientes e sucesso de vendas para as lojas participantes, o Suzano Shopping decidiu estender o esquema de drive-thru até o fim da quarentena e a reabertura ao público.

Além disso, o Suzano Shopping vem desenvolvendo ações solidárias, como a doação, para a Prefeitura de Suzano, de cestas básicas e kits de limpeza para ajudar as famílias em situação de alta vulnerabilidade. Outra ação foi o "Drive-thru Solidário", em parceria com o projeto Junta que Ajunta, que, no dia 01 de maio, arrecadou 450 quilos de alimentos não perecíveis e agasalhos.

Esta campanha solidária será realizada novamente no dia 31 de maio, das 10h às 15h, e receberá, além de roupas e alimentos, também lacres de metal (de latinhas), que são convertidos pelo projeto Junta que Ajuda em cestas básicas para famílias de Suzano e região que, nesse período de Pandemia, tiveram suas dificuldades ainda mais agravadas.

MOGI

O Mogi Shopping informou que está com opções de operação onde os lojistas conseguem continuar suas vendas mesmo com o shopping fechado: drive thru, delivery.

ITAQUÁ

O Itaquá Garden informou que está em processo de negociação constante com os lojistas, “e felizmente até o momento não tivemos nenhum anúncio oficial de fechamento de loja”.