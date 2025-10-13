Show de Ana Castela e comemoração de Dia das Crianças arrastam multidões na Festa da Uva de Ferraz

Chapéus, botas e cintos de couro invadiram o Complexo Esportivo Gothard Kaesemodel Jr. (Antigo Birutão) neste domingo (12) no quarto dia da 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos, com o show da cantora Ana Castela de noite e atrações especiais para as crianças no período da tarde.

Em pleno Dia das Crianças a boiadeira chegou com um show performático cheio de fogos de artifício, coreografias sincronizadas e um carisma que dispensa comentários. Cantando os seus maiores sucessos como, “Olha onde eu tô”, “Dona de mim”, “Pipoco”, “Nosso Quadro”, “As Meninas da Pecuária” e muitos outros sucessos.

A loja oficial da Ana Castela foi uma novidade durante o show, vendendo copos, faixas, pulseiras e chapéus no estilo da cantora.

A abertura da festa ficou por conta de duas cantoras locais do sertanejo, Raissa Barbosa que encantou o público com o seu carisma e Jéssica Hipólito, artista que já vem se consagrando nos palcos da região. Entre um artista e outro, o DJ Baratão embalou a noite com estilos variados e colocando o público para dançar.

A diversão tomou conta do espaço no período da tarde, com muita pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis, tudo gratuito. A criançada também se divertiu com a turma do Chiquinho, trazendo personagens direto dos filmes da Disney como, Moana, Frozen, Maribel (do filme Encanto) o Mickey e a Minie, tudo para trazer mais alegria e diversão para o festejo. Além disso, a iniciativa também contou com a distribuição de brinquedos, todos arrecadados na troca solidária de alimentos dos ingressos, cada criança saiu feliz e levando o seu presente nas mãos.

Os artistas mirins Dinho e Xay, Lori Vitória e Duda Fomiga, soltaram a voz com muita fofura e simpatia com músicas destinadas ao público infantil.

“ É uma honra para todos proporcionarmos algo assim para as nossas crianças, além das atrações, temos também de noite a Ana Castela que é muito amada pelo público infantil, então as crianças vão fazer a festa aqui hoje”, relatou a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa.

Como quatro meninas que vieram do Itaim Paulista (SP), para ver a artista “Eu amo muito a Ana Castela e meu pai me deu essa oportunidade de conhecê-la pessoalmente como presente de Dia das crianças e eu trouxe minhas amigas junto”, pontuou.

Os shows seguem ocorrendo nos próximos dias com Leonardo (13) e Fernandinho (14). Lembrando que no dia 14 no período da manhã teremos um grande Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 71 anos da cidade.