Show de Simone na Festa da Uva é adiado para terça-feira à noite

É o que comunicou a prefeita de Ferraz, Priscila Gambale pelas redes sociais nesta sexta-feira.

O show da cantora seria nesta quinta-feira, mas foi cancelado devido às chuvas.

Ela alertou sobre como funcionária no dia.

“O acesso ao evento será feito com os mesmos ingressos que seriam utilizados no show de ontem (12/10)”, disse na publicação nas redes sociais.

Desfile Cívico

Um desfile cívico com mais de três mil pessoas neste sábado (14), a partir das 9 horas, marca o aniversário de emancipação político-administrativa de Ferraz de Vasconcelos que completa 70 anos. O evento será na Avenida Brasil, no Centro, e o palanque das autoridades será montado em frente à Praça da Independência.

Estão previstas a apresentação de quase 30 alas, entre elas, a da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo representada pela Banda Musical da GCM criada em 1990. Em seguida, está previsto o desfile da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

O desfile contará ainda com a GCM de Itaquaquecetuba, formada por diversos destacamentos, entre eles, o Canil, a Rotam (que realiza o patrlhamento com motos), a Ronda Maria da Penha, o Grupamento Ambiental, a Banda da GCM e o Grupamento do Caminhão Tempestade.

A Polícia Militar também terá destaque importante durante o desfile cívico em Ferraz.

Haverá um encontro das forças das cidades de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba representada pelas GCMs da região.

O show da cantora Simone Mendes na Festa da Uva Fina em Ferraz será nesta terça-feira (17) às 21 horas, com abertura dos portões a partir das 18 horas. Outro anúncio é a realização do tradicional Desfile Cívico neste sábado, às 9 horas.