Shows de aniversário dos 463 anos de Mogi das Cruzes arrecadam mais de 18 toneladas de alimentos

Em quatro dias de comemorações, o Mogi Fest 463 anos arrecadou mais de 18 toneladas de alimentos não perecíveis. Ao longo de todo o festival, o público rotativo foi de aproximadamente 85 mil pessoas.

"Depois de enfrentarmos a pandemia de Covid-19, os mogianos e mogianas compareceram em grande número para celebrar a vida e a nossa cidade. Além das atrações que movimentaram o palco do Pró-Hiper, o evento trouxe um carácter beneficente, arrecadando mais de 18 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados às entidades assistenciais de Mogi. Ao longo do mês, teremos um pacote de entregas importantes em áreas como Saúde, Segurança e Mobilidade. Nossa cidade voltou ao caminho do desenvolvimento para um futuro cada vez melhor", destacou o prefeito Caio Cunha.

O espaço do Pró-Hiper recebeu diversas atrações ao longo dos quatro dias, entre artistas locais e de renome nacional. Na quinta-feira (31/08), Péricles, Suel e Anderson Cici abriram as comemorações. Na sexta (1/9), dia do aniversário de Mogi das Cruzes, houve um festival Gospel durante a tarde, com Gabriela Rocha, Salvaon e Morada. À noite, a animação ficou por conta de Falamansa, Felipe Araújo, e Kid Santú. No sábado (2/9), o palco do Pró-Hiper recebeu Toni Garrido, Raffa Torres, DK 5 e o Tributo a Marília Mendonça com Val Pinheiro. Por fim, no domingo (3/9), a celebração foi ao som de Roupa Nova, Renatera, Banda San Marco e a dupla Paulo e Júlio.

Para garantir a tranquilidade do público, a Secretaria Municipal de Segurança preparou um grande esquema, com reforço no efetivo de guardas municipais, vigilância eletrônica e inteligência, além de parcerias com as Polícias Civil e Militar.

Com a arrecadação de alimentos em troca da entrada solidária, o Fundo Social de Mogi das Cruzes poderá atender as famílias em situação de vulnerabilidade, por meio das instituições sociais cadastradas.

“A solidariedade dos mogianos é emocionante - com tantos alimentos arrecadados, poderemos ajudar de forma direta quem mais precisa. Nosso muito obrigado a todos que puderam contribuir com a causa solidária”, agradeceu o presidente do Fundo Social, Marcio Maldonado.

As comemorações dos 463 anos de Mogi das Cruzes continuam ao longo do mês de setembro - clique aqui para ver a programação completa.