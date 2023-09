Shows do aniversário de 463 anos de Mogi das Cruzes já arrecadam mais de 15 toneladas de alimentos

Nos dois primeiros dias do Mogi Fest 463 anos, mais de 15 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas. O espaço do Pró-Hiper recebeu na tarde desta sexta-feira (1/9) o Festival Gospel e à noite, shows com o grupo Falamansa e o cantor Felipe Araújo, no segundo dia das comemorações do Mogi Fest 463 anos. O público rotativo ao longo do dia foi de cerca de 30 mil pessoas, totalizando 55 mil pessoas ao longo dos dois dias. Neste período, já foram arrecadados 15,5 toneladas de alimentos não perecíveis na troca da entrada solidária.

Para garantir a tranquilidade do público, a Secretaria Municipal de Segurança preparou um grande esquema, que conta com reforço no efetivo de guardas municipais, vigilância eletrônica e inteligência, além de parcerias com as Polícias Civil e Militar. Toda a área no entorno do Pró-Hiper tem policiamento reforçado, com o apoio de câmeras e a utilização de veículos como motos e viaturas incorporados recentemente à frota da corporação. A comunicação com as Polícias é permanente, com o objetivo de garantir a maior agilidade possível no atendimento de eventuais ocorrências.

As comemorações continuam neste sábado (2/9), a partir das 18h, com Toni Garrido, Raffa Torres, DK5 e Val Pinheiro com Tributo à Marília Mendonça. Já no domingo (3/9), a partir das 14h, tem o grupo Roupa Nova, Renatera, Banda San Marco, e Paulo e Júlio para animar a festividade.

A entrada para os shows é solidária: um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio das instituições sociais cadastradas. A recomendação é chegar um pouco mais cedo para entrar no espaço do Mogi Fest 463 com tranquilidade.

Clique aqui para ver a programação completa: https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/agenda-da-cidade/evento/mogi-fest-463-anos