Simulação de acidente alerta sobre segurança no trânsito

Quem passou pela região do Largo do Carmo na manhã desta quinta-feira (25/05) presenciou a cena de uma grave ocorrência de trânsito. Carro capotado, rua interditada, ônibus e motocicleta envolvidos, feridos e o atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros fizeram parte da Simulação de Acidente, uma ação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes, voltada à conscientização sobre a necessidade da adoção de comportamento seguro no trânsito.

Na simulação, um veículo em alta velocidade perde o controle e atinge uma motocicleta e um ônibus antes de capotar. Os passageiros do veículo e motociclistas ficaram gravemente feridos. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros são deslocadas para o local, realizam o atendimento e removem os feridos para o hospital.

“A ação busca ser o mais real possível, com material reproduzindo sangue, veículos envolvidos e todas as providências que compreendem uma ocorrência de trânsito. Com isso, a população pode ter a verdadeira noção da gravidade dos acidentes e entender a necessidade de respeitar a sinalização e adotar um comportamento seguro”, destacou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz.