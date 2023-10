Simulado de acidente com produto perigoso é realizado em Arujá

A concessionária SPMar realizou, nesta quarta-feira (25), um simulado de acidente com carga perigosa e múltiplas vítimas no município de Arujá, altura do km 128, sentido interior, do Rodoanel Mário Covas (SP-021).

A ação simulou um engavetamento envolvendo dois veículos de passeio e uma carreta carregada com Ácido Sulfúrico (nº ONU 1831) causando interdição total da via, por onde circulam 50 mil veículos dias, sendo 20 mil caminhões.

A simulação tem por objetivo medir o tempo de resposta para o resgate das vítimas, assim como a integração das equipes envolvidas e os procedimentos adotados para implantação de medidas de segurança, que incluem ainda a preservação do meio ambiente nos casos em que há derramamento de produtos tóxicos.

“Sempre que ocorre um acidente envolvendo veículo com produto perigoso, tem-se uma situação muito delicada, com riscos para os veículos envolvidos e também para o meio ambiente no entorno da rodovia, uma vez que pode acontecer contaminação da água, solo, ar, fauna e flora.” explica Fausto Cabral, gerente de operações da Concessionária SPMar.

Participaram da ação as equipes da Artesp, Cetesb, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Grupamento Aéreo PMESP – ÁGUIA e paramédicos da concessionária, entre outros.